¿Adiós CHICAGO? Iowa entra en la PELEA por ser CASA de los Bears en la NFL

Mientras la afición todavía sigue festejando lo ocurrido en el Super Bowl LX con la victoria de Seahawks 29-13 Patriots, el futuro de los Chicago Bears podría dar un giro que sorprenda a toda la NFL. Mientras el equipo busca resolver su situación de estadio, un grupo de senadores de Iowa presentó un proyecto de ley con incentivos financieros para atraer a una franquicia profesional. El mensaje fue directo: si Illinois no ofrece condiciones claras, el Estado de Hawkeye está dispuesto a negociar.

La iniciativa ampliaría programas de crecimiento económico para facilitar la construcción de un estadio de clase mundial. Aunque no existe un acuerdo formal, el simple planteamiento encendió la conversación entre aficionados y analistas sobre la posibilidad de que los Bears abandonen Chicago.

¿Por qué Iowa quiere llevarse a los Chicago Bears de la NFL?

El proyecto legislativo busca ofrecer seguridad fiscal, infraestructura pública y un entorno regulatorio favorable para una franquicia de la NFL. Sus promotores argumentan que Iowa puede proporcionar estabilidad a largo plazo y beneficios económicos tanto para el equipo como para el estado.

Actualmente, los Bears juegan en el Soldier Field, el estadio con menor capacidad de la liga (61,500 espectadores). La organización adquirió terrenos en Arlington Heights con la intención de desarrollar un nuevo complejo, pero la falta de acuerdos claros sobre infraestructura y condiciones fiscales en Illinois ha complicado el avance.

El presidente del equipo, Kevin Warren, ha señalado que la franquicia financiaría la construcción del estadio, pero necesita apoyo en infraestructura básica y certidumbre en impuestos prediales para cerrar el proyecto. Ante esa incertidumbre, alternativas como Indiana —y ahora Iowa— han entrado en la conversación.

¿Dónde sería la nueva casa de los Bears si dejan Chicago?

Aunque Iowa lanzó la propuesta, otras ubicaciones siguen sobre la mesa. El noroeste de Indiana fue mencionado como una posibilidad estratégica por su cercanía al mercado de Chicago y su acceso logístico.

Para Iowa, recibir a un equipo de la NFL significaría atraer turismo, inversión y exposición nacional. Sin embargo, trasladar a una franquicia histórica como los Bears implicaría desafíos comerciales y emocionales. La organización juega en el área de Chicago desde 1921 y forma parte de la identidad deportiva de la ciudad.

Por ahora, las autoridades de Illinois aseguran que continúan las negociaciones para mantener al equipo en la región. La decisión final dependerá de acuerdos financieros y políticos en los próximos meses.

El escenario aún no está definido. Pero el simple hecho de que Iowa haya presentado un proyecto formal refleja que el futuro de los Chicago Bears podría tomar un rumbo inesperado dentro de la NFL.