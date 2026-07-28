Tiene 23 años, es defensa y nadie lo recuerda, pero pertenece a Chivas; ¿volverá al club?

Chivas cuenta con casi una decena de futbolistas cedidos a lo largo de México y el resto de otros países de Centroamérica, lo cual le permite a la institución foguear a jugadores que tuvieron un corto paso por la institución pero que, sin embargo, podrían volver más pronto que tarde.

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Uno de los ejemplos más claros al respecto es el de Abraham Villegas, quien forma parte de las Chivas del Guadalajara pero que, sin embargo, no ha tenido la regularidad esperada en la Liga BBVA MX a pesar de ser defensa, una posición que se le suele dar al jugador mexicano.

¿Quién es Abraham Villegas, jugador mexicano que pertenece a Chivas?

Nacido el 17 de diciembre del 2022, Abraham Villegas es un jugador mexicano de apenas 23 años de edad que aún le pertenece a Chivas pero que, tristemente para él, no ha tenido la regularidad que esperaba desde su salida del club en equipos como Tapatío o León, este último de primera división.

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De acuerdo con el portal Transfermarkt, Abraham Villegas mide 1.76 metros de altura y, además de desempeñarse como lateral por izquierda, también lo puede hacer como defensor por ambos lados, hecho que le da ventaja sobre otros jugadores que solo dominan una posición.

No obstante, es una realidad que nunca se pudo asentar como alguien fundamental en su etapa como jugador del Tapatío hasta antes del Apertura 2026 para dar paso al Club León, institución en la que no ha podido afianzarse como un elemento importante del equipo, hecho que hace que al día de hoy solamente tenga dos partidos oficiales (según Rebaño Pasión), por lo que un regreso a Chivas, al menos ahora, luce un tanto imposible.

¿Qué otros jugadores de renombre tiene prestados Chivas?

Así como ocurre con Villegas, existen otros jugadores que aún pertenecen a Chivas pero que, ahora mismo, están alejados del club. Entre los casos más interesantes aparecen Diego Ochoa con los Rayos del Necaxa, Teun Wilke con el Fortaleza y Alan Mozo con el Pachuca.