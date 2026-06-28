Actualización: Este es el estado de salud de Ilia Topuria tras perder en la UFC Freedom 250

Hace un par de semanas se llevó a cabo uno de los momentos más sorprendentes y, a su vez, importantes dentro de las Artes Marciales Mixtas, al menos, en este año. Lo anterior deriva de la derrota que vivió Ilia Topuria dentro de la edición 250 de la UFC Freedom.

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Ilia Topuria enfrentó a Justin Gaethje en uno de los duelos más esperados del año dentro de la UFC, mismo que terminó en derrota para el español y en una serie de consecuencias físicas que derivaron de los golpes que sufrió. Por tal motivo, no está de más conocer su estado de salud.

¿Cuál es el estado de salud de Ilia Topuria, figura de la UFC?

Lo primero que debes saber es que Ilia Topuria visitó el hospital horas después de la derrota que tuvo en la edición 250 de la UFC Freedom, lo cual causó cierta preocupación entre los seguidores que el español tiene no solo en su país natal, sino a lo largo del mundo.

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Afortunadamente para su causa, el peleador pudo recibir el alta médica tan solo días después de ser analizado por expertos, esto tras sufrir grandes lesiones faciales luego de la derrota que vivió ante Justin Gaethje, misma que ha sido una de las más sorpresivas de este 2026.

Es así como el excampeón de peso ligero de la UFC logró ser dado de alta del hospital en Washington DC. Cabe mencionar que los estudios confirmaron una serie de fracturas en ambos huesos orbitales, mismas que le han generado un largo periodo de recuperación.

¿Cuándo volverá a pelear Ilia Topuria en la UFC?

Luego de lo ocurrido hace un par de semanas en la UFC, el peleador español tendrá que someterse a una rehabilitación que le impedirá volver a pelear durante el resto de este año. Ante ello, se espera su retorno y la posibilidad de buscar nuevamente el cinturón de las 155 libras de cara al siguiente 2027.