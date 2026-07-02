Alerta Cruz Azul: Erik Lira ya tendría una oferta de un equipo de Europa

Mientras Cruz Azul cambiará de estadio, también podría sufrir un cambio importante después del mercado de verano. Dentro de la directiva existe preocupación por el futuro de Erk Lira. Desde Europa ya habrían dado un paso formal y en La Noria siguen atentos a lo que ocurra para el Apertura 2026.

Así como Cruz Azul disputará un partido histórico, Erik Lira tendría una propuesta desde el futbol europeo. El crack de México está brillando en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Esto le ha servido para mostrar su nivel ante clubes del extranjero y todo apunta a que cumplió. Reportes recientes indican que ya existiría una oferta formal por el capitán cementero.

Erik Lira obuvo récord en su primer partido de la justa veraniega 2026, gracias a su campeonato con Cruz Azul|@eriklira

Un equipo de Europa ya habría ofertado a Cruz Azul por Erik Lira

La información de Gerardo González señala que el entorno de Erik Lira ya conoce el interés concreto de un club del viejo continente. Hasta ahora no se reveló el nombre del equipo involucrado. La decisión se tomó para evitar filtraciones que puedan afectar cualquier negociación mientras el Mundial continúa en disputa.

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En Cruz Azul existe conciencia de que la salida del mediocampista puede concretarse este mismo verano. Después de conquistar el Clausura 2026, el jugador se despidió de varios compañeros con la idea de iniciar una nueva etapa fuera del futbol mexicano. El Mundial fortaleció todavía más esa posibilidad.

El récord de Erik Lira en Cruz Azul que solo habían logrado 4 jugadores|@eriklira

Erik Lira prioriza Europa tras el Mundial

Dentro de la concentración de la Selección Mexicana existe un acuerdo para evitar distracciones relacionadas con transferencias o rumores. Por esa razón, cualquier movimiento sobre Erik Lira se mantendría en silencio hasta finalizar la participación del combinado azteca en la competencia internacional.

El mediocampista surgido de Pumas mantiene el objetivo de emigrar al futbol europeo desde hace varios años. Su desempeño reciente con Cruz Azul aumentó el interés desde el extranjero. Además, su presencia en el Mundial le permitió colocarse en el radar de clubes europeos que siguen de cerca el mercado mexicano.

Los números de Erik Lira con Cruz Azul

En el Clausura 2026 fue pieza habitual en el esquema cementero al margen de que la Copa del Mundo no le permitió jugar la Liguilla. De todos modos, su regularidad y capacidad en la recuperación fueron claves para el título conseguido por La Máquina.

