OFICIAL: TODOS los equipos clasificados a la Champions League y fecha del sorteo

Los últimos boletos para la Fase de Liga de la temporada 2025-2026 en la Champions League han sido otorgados, luego de una intensa etapa de playoffs en la que 7 escuadras lucharon por amarrar ese boleto que los lleve al que es considerado como el arranque oficial de la campaña.

La Champions League 2025-2026 así confirma a sus 36 invitados en esta nueva campaña, los cuales estarán agrupados en nueve sectores que se definirán el jueves 28 de agosto con el sorteo oficial de la competencia.

Estos son los 36 equipos clasificados a la Champions League 2026:

España

FC Barcelona

Real Madrid

Atlético de Madrid

Athletic Club

Villarreal

Inglaterra

Liverpool

Arsenal

Manchester City

Chelsea

Newcastle United

Tottenham (campeón Europa League)

Italia

Napoli

Inter de Milán

Atalanta

Juventus

Alemania

Bayern Múnich

Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund

Francia

Paris Saint-Germain (campeón defensor)

Olympique de Marsella

AS Monaco

Países Bajos



PSV Eindhoven

Ajax

Portugal

Sporting CP

Benfica (clasificado vía playoffs)

Bélgica

Union Saint-Gilloise

Brujas (clasificado vía playoffs)

Turquía



Galatasaray



República Checa

Slavia Praga

Grecia



Olympiacos

Chipre



Pafos FC (debut histórico en Champions)

Noruega

Bodø/Glimt (clasificado vía playoffs)

Kazajistán



Kairat Almaty (clasificado vía playoffs)

Azerbaiyán

Qarabag FK (clasificado vía playoffs)

¿Cuántos mexicanos jugarán Champions League 2025-2026?

La lista es muy reducida de mexicanos que estarán en la temporada 2025-2026 de la Champions League, con el arquero Alex Padilla, quien milita en el Athletic Bilbao de España, y será incluido para poder ser utilizado y competir en la Champions.

Además, Rodrigo Huescas con el Copenhagen que sacó su boleto este miércoles en la etapa de los playoffs, también estará compitiendo en la fase de liga.

¿Cuándo arranca formalmente la temporada de la Champions League?

Luego del sorteo a celebrarse este 28 de agosto, los equipos conocerán su calendario y desafíos, comenzando todo del 16 al 18 de septiembre.