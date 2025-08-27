OFICIAL: TODOS los equipos clasificados a la Champions League y fecha del sorteo
Luego de una entretenida y competida etapa de playoffs, los 36 boletos para la Fase de Liga de la Champions League, han sido otorgados; en breve sucederá el sorteo que ubique a cada escuadra.
Los últimos boletos para la Fase de Liga de la temporada 2025-2026 en la Champions League han sido otorgados, luego de una intensa etapa de playoffs en la que 7 escuadras lucharon por amarrar ese boleto que los lleve al que es considerado como el arranque oficial de la campaña.
La Champions League 2025-2026 así confirma a sus 36 invitados en esta nueva campaña, los cuales estarán agrupados en nueve sectores que se definirán el jueves 28 de agosto con el sorteo oficial de la competencia.
Estos son los 36 equipos clasificados a la Champions League 2026:
España
- FC Barcelona
- Real Madrid
- Atlético de Madrid
- Athletic Club
- Villarreal
Inglaterra
- Liverpool
- Arsenal
- Manchester City
- Chelsea
- Newcastle United
- Tottenham (campeón Europa League)
Italia
- Napoli
- Inter de Milán
- Atalanta
- Juventus
Alemania
- Bayern Múnich
- Bayer Leverkusen
- Eintracht Frankfurt
- Borussia Dortmund
Francia
- Paris Saint-Germain (campeón defensor)
- Olympique de Marsella
- AS Monaco
Países Bajos
- PSV Eindhoven
- Ajax
Portugal
- Sporting CP
- Benfica (clasificado vía playoffs)
Bélgica
- Union Saint-Gilloise
- Brujas (clasificado vía playoffs)
Turquía
- Galatasaray
República Checa
- Slavia Praga
Grecia
- Olympiacos
Chipre
- Pafos FC (debut histórico en Champions)
Noruega
- Bodø/Glimt (clasificado vía playoffs)
Kazajistán
- Kairat Almaty (clasificado vía playoffs)
Azerbaiyán
- Qarabag FK (clasificado vía playoffs)
¿Cuántos mexicanos jugarán Champions League 2025-2026?
La lista es muy reducida de mexicanos que estarán en la temporada 2025-2026 de la Champions League, con el arquero Alex Padilla, quien milita en el Athletic Bilbao de España, y será incluido para poder ser utilizado y competir en la Champions.
Además, Rodrigo Huescas con el Copenhagen que sacó su boleto este miércoles en la etapa de los playoffs, también estará compitiendo en la fase de liga.
¿Cuándo arranca formalmente la temporada de la Champions League?
Luego del sorteo a celebrarse este 28 de agosto, los equipos conocerán su calendario y desafíos, comenzando todo del 16 al 18 de septiembre.