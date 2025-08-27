Sorteo Champions League 2025-2026: horario, día, sede y dónde ver

El sorteo del torneo de la Champions League en su edición 2025-2026, está a solo horas de suceder, para conocer cómo se conformaron los 9 grupos y en qué sitio quedan las escuadras de mayor tradición.

En esta edición que arrancará con la fase de la Liga en el mes de septiembre, habrá 36 equipos, en donde la Premier League, por ejemplo, tiene representación con seis equipos.

Habían 29 equipos invitados y otro grupo de 7 equipos, avanzaban a la fase de grupos de la Champions League, gracias a la etapa de playoffs, para tener así a todos los invitados al torneo de clubes más afamado del mundo.

Lo que tienes que saber sobre el sorteo de la Champions League para su edición 2025-2026

La Champions League decidió ahora llevar el sorteo a Mónaco, en donde se conocerán los equipos que ocupen los 9 grupos en el certamen.

Sede: Mónaco

Día: 28 de agosto 2025

Horario: 6:00 PM hora de Mónaco | 11:00 AM hora de México

España



FC Barcelona

Real Madrid

Atlético de Madrid

Athletic Club

Villarreal

Inglaterra



Liverpool

Arsenal

Manchester City

Chelsea

Newcastle United

Tottenham (campeón Europa League)

Italia



Napoli

Inter de Milán

Atalanta

Juventus

Alemania



Bayern Múnich

Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund



Francia



Paris Saint-Germain (campeón defensor)

Olympique de Marsella

AS Monaco

Países Bajos



PSV Eindhoven

Ajax

Portugal



Sporting CP

Bélgica



Union Saint-Gilloise

Turquía



Galatasaray

República Checa



Slavia Praga

Grecia



Olympiacos

Chipre

Pafos

Noruega

Bodø/Glimt

Kazajistán

Kairat

Azerbaiyán

Qarabag

¿Cuándo arranca la fase de la liga, en la Champions League?

Una vez que sucedan los partidos restantes de playoffs en la Champions League para tener los 36 equipos, se celebrará el sorteo oficial de la fase de la liga el 28 de agosto, que acomodará a todos los involucrados, para luego dar pie al arranque oficial del torneo, que será entre el 16 y el 18 de septiembre, donde comenzarán las hostilidades entre las diferentes escuadras.