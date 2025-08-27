Sorteo Champions League 2025-2026: horario, día, sede y dónde ver
El sorteo de la Champions League 2025-2026, ocurrirá solo horas después de que se conozcan a los 36 equipos clasificados a la fase de grupos.
El sorteo del torneo de la Champions League en su edición 2025-2026, está a solo horas de suceder, para conocer cómo se conformaron los 9 grupos y en qué sitio quedan las escuadras de mayor tradición.
En esta edición que arrancará con la fase de la Liga en el mes de septiembre, habrá 36 equipos, en donde la Premier League, por ejemplo, tiene representación con seis equipos.
Habían 29 equipos invitados y otro grupo de 7 equipos, avanzaban a la fase de grupos de la Champions League, gracias a la etapa de playoffs, para tener así a todos los invitados al torneo de clubes más afamado del mundo.
Lo que tienes que saber sobre el sorteo de la Champions League para su edición 2025-2026
La Champions League decidió ahora llevar el sorteo a Mónaco, en donde se conocerán los equipos que ocupen los 9 grupos en el certamen.
Sede: Mónaco
Día: 28 de agosto 2025
Horario: 6:00 PM hora de Mónaco | 11:00 AM hora de México
España
- FC Barcelona
- Real Madrid
- Atlético de Madrid
- Athletic Club
- Villarreal
Inglaterra
- Liverpool
- Arsenal
- Manchester City
- Chelsea
- Newcastle United
- Tottenham (campeón Europa League)
Italia
- Napoli
- Inter de Milán
- Atalanta
- Juventus
Alemania
- Bayern Múnich
- Bayer Leverkusen
- Eintracht Frankfurt
- Borussia Dortmund
Francia
- Paris Saint-Germain (campeón defensor)
- Olympique de Marsella
- AS Monaco
Países Bajos
- PSV Eindhoven
- Ajax
Portugal
- Sporting CP
Bélgica
- Union Saint-Gilloise
Turquía
- Galatasaray
República Checa
- Slavia Praga
Grecia
- Olympiacos
Chipre
- Pafos
Noruega
Bodø/Glimt
Kazajistán
Kairat
Azerbaiyán
Qarabag
¿Cuándo arranca la fase de la liga, en la Champions League?
Una vez que sucedan los partidos restantes de playoffs en la Champions League para tener los 36 equipos, se celebrará el sorteo oficial de la fase de la liga el 28 de agosto, que acomodará a todos los involucrados, para luego dar pie al arranque oficial del torneo, que será entre el 16 y el 18 de septiembre, donde comenzarán las hostilidades entre las diferentes escuadras.