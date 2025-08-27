deportes
Sorteo Champions League 2025-2026: horario, día, sede y dónde ver

El sorteo de la Champions League 2025-2026, ocurrirá solo horas después de que se conozcan a los 36 equipos clasificados a la fase de grupos.

sorteo champions league 2025-2025
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Champions League
El sorteo del torneo de la Champions League en su edición 2025-2026, está a solo horas de suceder, para conocer cómo se conformaron los 9 grupos y en qué sitio quedan las escuadras de mayor tradición.

En esta edición que arrancará con la fase de la Liga en el mes de septiembre, habrá 36 equipos, en donde la Premier League, por ejemplo, tiene representación con seis equipos.

Habían 29 equipos invitados y otro grupo de 7 equipos, avanzaban a la fase de grupos de la Champions League, gracias a la etapa de playoffs, para tener así a todos los invitados al torneo de clubes más afamado del mundo.

Lo que tienes que saber sobre el sorteo de la Champions League para su edición 2025-2026

La Champions League decidió ahora llevar el sorteo a Mónaco, en donde se conocerán los equipos que ocupen los 9 grupos en el certamen.

Sede: Mónaco

Día: 28 de agosto 2025

Horario: 6:00 PM hora de Mónaco | 11:00 AM hora de México

España

  • FC Barcelona
  • Real Madrid
  • Atlético de Madrid
  • Athletic Club
  • Villarreal

Inglaterra

  • Liverpool
  • Arsenal
  • Manchester City
  • Chelsea
  • Newcastle United
  • Tottenham (campeón Europa League)

Italia

  • Napoli
  • Inter de Milán
  • Atalanta
  • Juventus

Alemania

  • Bayern Múnich
  • Bayer Leverkusen
  • Eintracht Frankfurt
  • Borussia Dortmund

Francia

  • Paris Saint-Germain (campeón defensor)
  • Olympique de Marsella
  • AS Monaco

Países Bajos

  • PSV Eindhoven
  • Ajax

Portugal

  • Sporting CP

Bélgica

  • Union Saint-Gilloise

Turquía

  • Galatasaray

República Checa

  • Slavia Praga

Grecia

  • Olympiacos

Chipre

  • Pafos

Noruega

Bodø/Glimt

Kazajistán

Kairat

Azerbaiyán

Qarabag

¿Cuándo arranca la fase de la liga, en la Champions League?

Una vez que sucedan los partidos restantes de playoffs en la Champions League para tener los 36 equipos, se celebrará el sorteo oficial de la fase de la liga el 28 de agosto, que acomodará a todos los involucrados, para luego dar pie al arranque oficial del torneo, que será entre el 16 y el 18 de septiembre, donde comenzarán las hostilidades entre las diferentes escuadras.

×