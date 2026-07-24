Rayados de Monterrey confirma si iniciaron negociaciones por la contratación de Erik Lira

El nombre de Erik Lira dará mucho de qué hablar en este mercado de verano. El mediocampista tuvo un papel importante con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y su futuro está cada vez más lejos de Cruz Azul. Si bien es cierto que su destino más probable es Europa, rumores vinculaban al jugador a Rayados de Monterrey y una posible permanencia en la Liga BBVA MX.

Sin embargo, los rumores fueron disipados rápidamente al conocer que Walter Erviti, director deportivo del cuadro regiomontano, confirmó que en ningún momento la directiva de Rayados inició negociaciones por el futbolista de Cruz Azul. A pesar de que en un momento se rumoreó que Erik Lira era de interés para Matías Almeyda, esto nunca sucedió.

Walter Erviti niega acercamientos con Erik Lira

“Nunca hubo una propuesta por Erik Lira, a quien reconocemos como un gran jugador, ha hecho un gran Mundial, y nosotros estamos muy felices por los jugadores que tenemos en esa posición, y en ningún momento se hizo o se inició algo formal por él”, fue lo que expresó Erviti en declaraciones recientes, despejando todo tipo de dudas.

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El rumor en concreto señalaba que Monterrey estaba dispuesto a desembolsar alrededor de 20 millones de dólares para adquirir la totalidad de la ficha del volante de la Selección Mexicana y así desligarlo de Cruz Azul. Sin embargo, dicha versión fue desmentida por el propio club y, además, el propio jugador había manifestado en reiteradas ocasiones que su deseo es emigrar hacia Europa.

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El futuro de Erik Lira está en Europa

Erik Lira tiene como objetivo continuar su carrera en Europa después de destacar con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El propio mediocampista confirmó su intención de abandonar Cruz Azul, aunque todavía no reveló cuál podría ser su próximo equipo.

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Los reportes más recientes señalan que existirían dos propuestas: una de un club de media tabla de España y otra de una institución histórica de Italia. Sin embargo, ninguna superaría los 3 millones de dólares, cantidad que Cruz Azul considera insuficiente.

Lira tiene contrato con La Máquina hasta junio de 2029 y su valor de mercado ronda los 14 millones de euros. Real Betis, Girona, Sevilla, Ajax, Feyenoord y Troyes son algunos de los equipos relacionados con el mexicano, pero hasta el momento no existe una negociación confirmada oficialmente.