Nadie podía creer lo que hizo América; así confirmó la compra de este jugador

El mercado de fichajes dentro de la Liga BBVA MX sigue su rumbo y, sin duda, una de las escuadras más movidas en este ámbito es el Club América, institución que ha confirmado la compra de un jugador que, sin duda, será vital en el proyecto otorgado al uruguayo Guillermo Almada.

cruz azul

Como sabes, Almada fue el encargado de reemplazar a André Jardine rumbo a este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, mismo en donde el Club América hará su debut oficial frente a Querétaro. Ahora bien, ¿qué jugador fue el que los azulcremas adquirieron de forma completa?

América compra a Thiago Espinosa de forma definitiva

De acuerdo con información de César Luis Merlo, el Club América ha adquirido de manera definitiva a Thiago Espinosa, jugador uruguayo de 21 años de edad que se desempeña como lateral por izquierda y que llegó a México proveniente del Racing de su país natal.

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Cabe mencionar que Thiago Espinosa no tuvo demasiados minutos de la mano de André Jardine; sin embargo, su juventud y su proyección al ataque habrían convencido a Guillermo Almada, quien habría solicitado su compra definitiva a fin de consolidar aún más su proyecto en el terreno de juego.

Por tal motivo, la fuente detalla que el América habría desembolsado alrededor de dos millones de dólares al Rácing de Montevideo por hacerse de los servicios del lateral por izquierda, quien sería el suplente de lujo de Cristian Borja y que, se espera, comience a tener más minutos en el campo.

¿Cómo ha sido la carrera de Thiago Espinosa hasta ahora?

A pesar de tener 21 años de edad, el uruguayo puede presumir una carrera realmente interesante, sobre todo, en su país natal. Y es que, a pesar de su posición, Thiago ya sabe lo que es hacerse presente en el marcador con cinco goles y seis asistencias en los 66 duelos que disputó con el Racing.