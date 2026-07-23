América prepara un ofrecimiento único para convencer a Luis Chávez de regresar a la Liga BBVA MX

A pesar de que el balón ya comenzó a rodar en el Apertura 2026, Guillermo Almada aún sigue planificando el armado del equipo para afrontar el último semestre del año. Si bien es cierto que el Club América debutó con triunfo en la Liga BBVA MX, el entrenador cree que aún hay varias piezas por mejorar dentro de su esquema táctico. Uno de ellos es el mediocampo, donde Luis Chávez aparece como su opción prioritaria.

El mediocampista viene de participar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Mexicana. Su fichaje no es para nada sencillo debido a diversos factores como la postura del Dinamo de Moscú (club dueño de su ficha) y el dinero que las Águilas deberían invertir en él. No obstante, la directiva buscará seducir a Chávez con un ofrecimiento único y que ningún jugador del plantel tendrá en caso de llegar a Coapa.

El ofrecimiento que América prepara para Luis Chávez

De acuerdo con diversos reportes, América tendría que convertir a Luis Chávez en el futbolista mejor pagado de su plantilla para conseguir su contratación.

Se enfría el fichaje de Luis Chávez por el América|Crédito: @fcdynamo / X

Hasta el momento no se ha revelado la cifra exacta que podría ofrecerle el conjunto de Coapa. Tampoco existe confirmación oficial de que el contrato haya sido presentado al jugador.

El reporte indica que superar el salario del resto de los integrantes del plantel sería una condición necesaria para convencer al mediocampista de regresar a México.

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Luis Chávez superaría el salario de Henry Martín

Henry Martín sería actualmente el futbolista mejor pagado del América. Diferentes reportes colocan el salario del capitán azulcrema en aproximadamente 3,5 millones de dólares por temporada.

Por este motivo, la propuesta destinada a Luis Chávez tendría que superar esa cantidad. Sin embargo, los salarios de los jugadores no son publicados oficialmente por el club, por lo que las cifras disponibles son estimaciones.

Crédito: Mexsport

La directiva también deberá negociar el precio de la carta del mexicano con el Dinamo de Moscú. Esto elevaría considerablemente la inversión necesaria para concretar el movimiento.

Por qué se complica el fichaje de Luis Chávez

Luis Chávez tiene contrato con el Dinamo de Moscú hasta junio de 2027, además de una opción para extender el vínculo durante otra temporada. Por esa razón, el América no puede negociar únicamente con el futbolista.

El conjunto ruso no tendría prisa por venderlo y buscaría recuperar una parte importante de la inversión realizada en agosto de 2023 (10 millones de dólares). Además, reportes anteriores señalaron que un equipo de la MLS también estaría interesado en contratarlo.

América mantiene al mediocampista como una de sus prioridades, pero su fichaje todavía no está cerrado. La posible oferta para convertirlo en el mejor pagado refleja el esfuerzo económico que las Águilas estarían dispuestas a realizar para cumplir uno de los principales pedidos de Guillermo Almada.