Se complica la llegada de Luis Chávez al Club América: los obstáculos que afrontarán en Coapa

El Club América comenzó a moverse en el mercado de fichajes con la intención de fortalecer su plantilla para el Apertura 2026. Uno de los nombres que apareció en el radar de la directiva fue el de Luis Chávez, mediocampista mexicano que actualmente pertenece al Dinamo Moscú.

Las primeras versiones señalaban que existían gestiones entre las partes y que el jugador veía con buenos ojos la posibilidad de regresar a la Liga BBVA MX. Sin embargo, el panorama cambió durante las últimas horas y la operación se habría enfriado por diferentes obstáculos.

¿Por qué se complica el fichaje de Luis Chávez por el América?

La principal dificultad está relacionada con las exigencias económicas del Dinamo Moscú. El club ruso no tendría necesidad de vender al futbolista y pediría una cantidad superior a la que América está dispuesto a desembolsar durante este mercado.

Los reportes no coinciden en una cifra definitiva. Algunas versiones colocan el precio cerca de los seis millones de dólares, mientras que otras aseguran que la institución europea podría solicitar una cantidad todavía mayor. Ninguno de los clubes involucrados confirmó públicamente el monto de una posible transferencia.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, la cifra pretendida por el Dinamo estaría muy por encima del presupuesto contemplado por las Águilas para cerrar la contratación. Por ese motivo, las negociaciones no habrían avanzado como esperaba la directiva.

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La postura del Dinamo Moscú representa otra barrera

Luis Chávez todavía tiene contrato con el Dinamo Moscú hasta el verano de 2027, con una posible opción para extender el vínculo por una temporada adicional. Esta situación fortalece la posición negociadora del conjunto ruso, debido a que el mexicano no puede llegar libre a Coapa.

Además, distintas versiones señalan que el Dinamo no tiene como prioridad desprenderse del mediocampista. América tendría que presentar una propuesta que convenza a la institución europea para conseguir su salida definitiva.

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El salario que percibe Chávez en Rusia también sería un punto por resolver. El cuadro azulcrema necesitaría alcanzar un acuerdo contractual con el jugador sin comprometer la estructura económica de su plantilla.

La edad y la lesión de Luis Chávez generan dudas en América

Otro factor evaluado en Coapa es el estado físico del futbolista. Chávez sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante una concentración de la Selección Mexicana en junio de 2025. La lesión lo mantuvo alejado de las canchas durante aproximadamente nueve meses.

El mediocampista logró regresar a la actividad en marzo de 2026, pero su periodo de inactividad y sus 30 años serían considerados por la directiva antes de realizar una inversión importante.

Según la información disponible, la dirigencia azulcrema no estaría dispuesta a hacer un esfuerzo económico extraordinario debido al costo de la operación, la edad del jugador y su reciente antecedente físico.