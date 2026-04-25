¡Título a la vista! Barcelona asesta un golpe definitivo a LaLiga

El equipo del Barcelona da otro paso para ganar el campeonato en el futbol español. En una exhibición con destellos de calidad individual, el conjunto blaugrana se impuso 2-0 al Getafe en el Coliseum, un resultado que, combinado con el tropiezo del Real Madrid, dispara la ventaja en la cima a 11 puntos. Con solo 15 unidades restantes en disputa, el equipo de Hansi Flick tiene la corona prácticamente en sus manos.

RESUMEN: Puebla 1-2 Querétaro | Jornada 17 | Clausura 2026 | Liga MX

El partido no fue sencillo en sus compases iniciales. El Getafe, fiel a su estilo rocoso, logró cerrar los espacios y dificultar la circulación de balón del líder. Sin embargo, cuando parecía que el primer tiempo agonizaría en un empate sin goles, apareció la magia colectiva que ha caracterizado a este Barcelona durante la temporada 2025-2026.

Los goles del Barcelona ante Getafe

Al minuto 45, Pedri tomó la batuta en la frontal del área. Con una visión periférica privilegiada, el canario filtró una entrega precisa para Fermín López, quien recibió con ventaja dentro del área. El joven mediocampista no perdonó y, con una definición fantástica pegada a la esquina inferior derecha, batió al guardameta rival para poner el 0-1. El gol psicológico justo antes del entretiempo cambió por completo el guion del encuentro.

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En la segunda mitad, el Getafe intentó adelantar líneas, pero se encontró con una defensa culé impasable y un Marcus Rashford hambriento de gloria. El delantero inglés, que ha caído de pie en la disciplina barcelonista, fue el encargado de poner el candado definitivo al marcador.

Al minuto 74, Rashford dio una cátedra de lo que debe ser un delantero moderno. Tras una recuperación meteórica en campo propio, el atacante emprendió un contragolpe en solitario a máxima velocidad. Con la zaga azulona en retroceso y superada por su potencia, Rashford se perfiló dentro del área y sacó un disparo preciso desde corta distancia que dejó sin opciones al portero local. Un 0-2 que desató la euforia en el banquillo visitante.

¿Cuáles son los próximos partidos de Barcelona y Real Madrid?

A falta de solo cinco jornadas para el final, el Barcelona suma 11 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Matemáticamente, el club catalán podría coronarse la próxima semana si se dan las combinaciones de resultados necesarias. Los culés visitan al Osasuna, mientras Los de Álvaro Arbeloa visitan al Espanyol.

