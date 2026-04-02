Tiene 91 años y, con ayuda de lápiz y papel, terminó Resident Evil Requiem sin ayuda

Se sabe que los videojuegos tienen como mercado principal los adolescentes o los adultos jóvenes a lo largo del mundo; sin embargo, existen excepciones que normalmente se vuelven tendencia en el mundo de las redes sociales. Un ejemplo de lo anterior es este anciano, quien con 91 años superó solo el Resident Evil Requiem.

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Para poner un poco de contexto, vale decir que el Resident Evil Requiem se consolidó como uno de los videojuegos más esperados de este primer semestre del año y, hasta ahora, ha sumado grandes calificaciones de sus usuarios. Uno de ellos es Yang Binglin, quien superó el juego con más de 90 años de edad.

Resident Evil Requiem, “pan comido” para un hombre de 91 años

Yang Binglin, quien también es conocido como “El Abuelo Gamer”, es un personaje de 91 años de edad que se volvió tendencia en el apartado digital luego de haber completado el Resident Evil Requiem. Lo asombroso de este hecho no solo es su edad, sino haberlo conseguido sin ningún tipo de ayuda.

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Un joueur de 91 ans devient viral après avoir terminé Resident Evil Requiem sans utiliser le moindre guide.



Yang Binglin notait les énigmes et les cartes à la main dans un carnet pendant sa partie. pic.twitter.com/VTfIR42TBo — Prisme (@PrismeMedia) March 24, 2026

En esencia, “El Abuelo Gamer” tuvo la capacidad de completar todo el Resident Evil Requiem sin la necesidad de tener un truco digital o ayuda por parte de externos. De hecho, su único apoyo fue una libreta, un lápiz y la paciencia que brinda la experiencia para apuntar aquello que le parecía interesante de la trama.

Se trata, entonces, de una historia que refleja la forma en cómo se consumían y disfrutaban los videojuegos en el pasado cuando el descubrimiento de los secretos en un título era una labor titánica que, a su vez, hacía de la experiencia del usuario una mucho más satisfactoria.

¿Cómo fue que el anciano superó todo el Resident Evil Requiem?

Se sabe que el anciano de 91 años de edad contaba con una libreta en la que apuntaba cada mapa, así como solución y personalidad de los personajes de Resident Evil Requiem para brindarles más importancia y, con ello, saber cómo reaccionarían en el tramo final del juego, mismo que lo ayudó a terminar este en cuestión de horas.