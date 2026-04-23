Club América no aceleró y se perdería el fichaje de Denzell García a manos de un equipo de Europa

Así como trascendieron las 3 claves de la negociación entre Club América y FC Juárez por Denzell García, en las últimas horas se dio a conocer que un equipo de Europa también estaría interesado en hacerse con los servicios del centrocampista defensivo de los Bravos. Así, las Águilas se perderían de este fichaje que tanto deseaban por culpa de no acelerar los ofrecimientos.

Mientras que América recibió un daño colateral inesperado de cara a la Liguilla del Clausura 2026, las preocupaciones de André Jardine y Santiago Baños también tiene que ver con el próximo semestre. Pues además de pelear por ganar algo en este semestre, quieren mejorar al equipo para la próxima temporada. No obstante, ahora parece que Denzell se iría al Feyenoord.

Crédito: Mexsport

Denzell García estaría más cerca del Feyenoord que del Club América

De acuerdo a la información de Ike Carrera, el Feyenoord sigue de cerca a Denzell García del FC Juárez. Se sabe que este equipo de los Países Bajos suele seguir de cerca la actualidad de los futbolistas de la Liga BBVA MX. De hecho, en su momento Santiago Gimenez pasó al conjunto neerlandés, donde destacó como nunca y se ganó el cariño de todos.

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Dentro de las cosas que ayudan a que Denzell pueda jugar en Europa en lugar de ser traspaso al América es que el centrocampista mexicano de 22 años comparte agente con Rodrigo Huescas, quien hoy día se desempeña en el Copenhague de Dinamarca.

Denzell García tiene un precio de 3,5 millones de dólares|Crédito: @fcjuarezoficial / X

Las estadísticas de Denzell García en los Bravos de Juárez

Según las cifras aportadas por BeSoccer, sitio que se especializa en las estadísticas de los futbolistas, los números de Denzell García en los Bravos de Juárez han sido los siguientes:

111 partidos jugados

90 juegos como titular

5 goles marcados

3 asistencias aportadas

8 tarjetas amarillas y 0 tarjetas rojas

Mexicanos que jugaron en la Eredivisie de Países Bajos

Tras los rumores del posible traspaso de Denzell García al Feyenoord, muchos se preguntan cuántos mexicanos pasaron por la Eredivisie de Holanda. Y la lista es esta: