¿Hola México? Ángel Correa se despide del Atlético de Madrid

El futuro de Ángel Correa ha generado un auténtico torbellino de especulaciones en las últimas horas. El delantero argentino, quien ha sido una pieza clave en el Atlético de Madrid durante la última década, sorprendió a los aficionados colchoneros con una emotiva despedida tras el partido contra el Real Betis. Sin embargo, el club madrileño ha salido al paso de los rumores y ha asegurado que el jugador tiene contrato hasta 2026 y que no hay negociaciones en curso para su salida.

Gol de Cristian Borja: América 2-1 Cruz Azul | Semifinales vuelta | Liga BBVA MX, Clausura 2025

La despedida de Ángel Correa y el mensaje del Atlético de Madrid

El pasado domingo, Ángel Correa disputó su último partido en el Estadio Metropolitano, donde anotó un gol y fue ovacionado por la afición. Minutos después, publicó un mensaje en sus redes sociales que parecía confirmar su adiós: “Hoy viví mi último partido en casa con esta camiseta que tanto amo. No fue un día más, fue un cúmulo de recuerdos, emociones y gratitud. Gracias al club, a mis compañeros y a esta afición increíble que siempre me hizo sentir uno más. Me llevo cada aplauso, cada ovación y cada momento en el corazón.”

Te puede interesar: Los desafortunados errores que han marcado a Kevin Mier en las semifinales de Cruz Azul

A pesar de este mensaje, el Atlético de Madrid ha desmentido cualquier acuerdo de salida y ha reiterado que el jugador sigue siendo parte del equipo.

¿Destino Tigres? Fabrizio Romano lo da por hecho

Mientras el Atlético niega la salida de Correa, el reconocido periodista Fabrizio Romano ha asegurado que el argentino jugará en Tigres a partir del Apertura 2025. Según Romano, el club mexicano ha estado en negociaciones avanzadas y ya habría un acuerdo verbal para su fichaje.

Te puede interesar: ¿Justo o polémico? Los 10 mejores jugadores de la historia, según IFFHS

El presidente de Tigres, Mauricio Culebro, también ha confirmado que Correa es uno de los jugadores que interesan al equipo para reforzar la plantilla. De concretarse la operación, el delantero llegaría a la Liga MX por una cifra cercana a los 6 millones de euros.

Ángel Correa: Un fichaje que sacudiría la Liga MX

Si Ángel Correa finalmente llega a Tigres, sería uno de los fichajes más importantes del futbol mexicano en los últimos años. Con su experiencia en Europa y su calidad como atacante, el argentino podría convertirse en una pieza clave para los felinos en su lucha por el título del Apertura 2025.