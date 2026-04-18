Rumbo al Apertura 2026: 5 jóvenes a seguir en la Liga BBVA MX por su potencial

El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX está a punto de terminar, por lo que poco a poco distintos equipos comienzan a visualizar lo que será la siguiente temporada. Ante ello, es preciso tener en cuenta a estos 5 jóvenes que, sin duda, podrían romperla en la Liga BBVA MX.

cruz azul

Estos 5 jóvenes ya cuentan con un interesante recorrido dentro de la primera división mexicana, por lo que si tienen buenos minutos no se descarta que abandonen la Liga BBVA MX en un futuro a corto plazo. Algunos de ellos ya han estado en Selección, lo cual habla del impacto que tienen en el terreno de juego.

¿Qué jóvenes promesas hay que seguir en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX?

Gilberto Mora : Con apenas 17 años de edad, Morita tiene muchas posibilidades de ir a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 . Por tal motivo, es de esperarse que sea un elemento importante para el siguiente torneo.

: Con apenas 17 años de edad, Morita tiene muchas posibilidades de ir a la próxima . Por tal motivo, es de esperarse que sea un elemento importante para el siguiente torneo. Elías Montiel: Después de superar una lesión que lo marginó del campo durante algunos meses, el jugador de 20 años regresó como si nada a Pachuca. Se espera, entonces, que el Apertura 2026 sea su consolidación como profesional.

Te puede interesar: Checo Pérez vs Fernando Alonso; ¿quién de los dos será el primero en sumar puntos en la F1 2026?

Te puede interesar: Estimaciones: Entradas para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 podrían valer casi 100,000 pesos

Denzell García : El más “grande” de los mencionados y, por tal motivo, el que más regularidad tiene en la Liga BBVA MX. Si mantiene su nivel en Juárez, seguramente llamará la atención de algún equipo grande en México.

: El más “grande” de los mencionados y, por tal motivo, el que más regularidad tiene en la Si mantiene su nivel en Juárez, seguramente llamará la atención de algún equipo grande en México. Hugo Camberos : Camberos no ha logrado consolidarse como titular en Chivas ; sin embargo, con 19 años de edad y dadas sus cualidades no se descarta que pueda tener más minutos de cara al siguiente torneo.

: Camberos no ha logrado consolidarse como titular en ; sin embargo, con 19 años de edad y dadas sus cualidades no se descarta que pueda tener más minutos de cara al siguiente torneo. Iker Fimbres: Fimbres fue importante en el último Mundial Sub-20 con la Selección y, pese a la irregularidad que tiene en Rayados, se espera que pueda alcanzar la titularidad absoluta en la Liga BBVA MX en el segundo semestre del año.

Una Selección Mexicana que ilusiona rumbo al 2030

Si a estos elementos se le suman otros como Amaury Morales, Emmanuel Ochoa, Patricio Salas, Diego Campillo y Obed Vargas, entonces la Selección Mexicana podría tener una de las mejores generaciones de los últimos años de la mano de Rafael Márquez, esto rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030.