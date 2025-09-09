deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Tendencia
Nota

Apple lo hizo otra vez: los nuevos AirPods que cambian tu forma de entrenar

Apple sacudió el mercado: los AirPods Pro 3 y nuevos Apple Watch llegan con mejoras que pueden marcar diferencia en entrenamiento y competición.

Los nuevos Apple AirPods Pro se exhibieron durante un evento especial de Apple.
Justin Sullivan/Getty Images
Los nuevos Apple AirPods Pro se exhibieron durante un evento especial de Apple en su sede central el 9 de septiembre de 2025 en Cupertino, California. Apple presentó una nueva generación de iPhones, Apple Watches actualizados y AirPods durante un evento especial en su sede.
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO
Tendencia
Compartir

Apple acaba de mover el tablero tecnológico con una jugada que impacta de lleno al deporte. En su evento de septiembre, la compañía presentó sus nuevos dispositivos, pero fueron los AirPods Pro 3 los que se robaron las miradas de los atletas. Estos auriculares ya no son solo un accesorio para escuchar música: ahora se convierten en un aliado de alto rendimiento.

Campeón español reta a una pelea a Terence Crawford

AirPods Pro 3: cuando los audífonos se vuelven tu entrenador

Los nuevos AirPods incluyen un sensor capaz de medir tu frecuencia cardiaca desde el oído. Esto significa que cada sesión de gimnasio, carrera o partido puede ser monitoreada en tiempo real, sin necesidad de bandas extras ni relojes como única referencia. Además, se sincronizan con la app Fitness para registrar entrenamientos, calcular calorías y ofrecer retroalimentación inmediata durante el esfuerzo físico.

El diseño también fue pensado para el deporte: puntas de varios tamaños para un ajuste más firme, resistencia al sudor y al polvo, y una batería optimizada para soportar largas sesiones. En pocas palabras, ya no son simples audífonos: son una herramienta de control y motivación que puede marcar la diferencia en el rendimiento.

Apple Watch: el compañero inseparable del atleta

Junto a los AirPods, Apple renovó su gama de relojes. El Apple Watch Series 11 ahora ofrece alertas de hipertensión y un sistema avanzado de análisis del sueño, herramientas clave para quienes buscan cuidar tanto el esfuerzo como la recuperación.

El Apple Watch Ultra 3 se convierte en la opción ideal para deportes extremos: más autonomía, pantalla visible bajo cualquier condición y comunicación satelital para entrenamientos en lugares remotos. Por su parte, el Apple Watch SE 3 es la alternativa más accesible, con sensores de salud actualizados y funciones deportivas esenciales.

Te puede interesar: ¡CONFIRMADO! México sufre BAJA CLAVE para enfrentar a Corea del Sur

iPhone 17 y iPhone Air: potencia también para el deporte

Aunque no fueron presentados como dispositivos de fitness, los nuevos iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max y el sorprendente iPhone Air aportan velocidad, conectividad mejorada y mayor autonomía, elementos que potencian la experiencia en aplicaciones deportivas, streaming de rutinas y análisis en tiempo real de entrenamientos.

Tecnología que se mete al campo de juego

Apple ya no piensa solo en la oficina o el entretenimiento. Con estos lanzamientos, la compañía manda un mensaje claro: su ecosistema quiere estar en el corazón del deporte. Desde auriculares que leen tu pulso hasta relojes que monitorean tu descanso, todo apunta a que la nueva era de la tecnología vestible será inseparable del rendimiento físico.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Tendencia
Apuesta en Caliente Sports
Thumbnail
Tendencia
Apuesta en Caliente Casinos
Thumbnail
Tendencia
Se pone en marcha centro acuático en Yucatán
Thumbnail
Tendencia
Amstel Ultra® rinde homenaje al Incomparable Rafa Nadal
Michelob.png
Tendencia
Mcenroe vs Mcenroe por Michelob Ultra
Captura de Pantalla 2020-11-25 a la(s) 16.50.54.png
Tendencia
¿Cuál es tu ídolo como jugador? Maradona: Lionel Messi
poster_bb48668ce86544148f69cdee5a5886f8.jpg
Tendencia
VIDEO: Pequeño y pachón niño, se entrena al máximo para algún día estar en EL EXATLÓN
maradona.jpg
Tendencia
VIDEO: El mural de Maradona que todos visitan en Nápoles
poster_6782e089896f4a4ea3e85c93d2a62e08.jpg
Tendencia
El último adiós a 'La Jefa' de las Barras Praderas
poster_e2441aa09aa94acf94cff31a5152a85c.jpeg
Tendencia
Surge la "Lady 3 pesos" y conmociona a México
×
×