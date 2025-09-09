Apple lo hizo otra vez: los nuevos AirPods que cambian tu forma de entrenar

Apple acaba de mover el tablero tecnológico con una jugada que impacta de lleno al deporte. En su evento de septiembre, la compañía presentó sus nuevos dispositivos, pero fueron los AirPods Pro 3 los que se robaron las miradas de los atletas. Estos auriculares ya no son solo un accesorio para escuchar música: ahora se convierten en un aliado de alto rendimiento.

AirPods Pro 3, the new Apple Watch lineup, iPhone 17, iPhone 17 Pro, and the all-new iPhone Air—here’s everything we just announced! pic.twitter.com/EDPNjpoUW8 — Tim Cook (@tim_cook) September 9, 2025

Campeón español reta a una pelea a Terence Crawford

AirPods Pro 3: cuando los audífonos se vuelven tu entrenador

Los nuevos AirPods incluyen un sensor capaz de medir tu frecuencia cardiaca desde el oído. Esto significa que cada sesión de gimnasio, carrera o partido puede ser monitoreada en tiempo real, sin necesidad de bandas extras ni relojes como única referencia. Además, se sincronizan con la app Fitness para registrar entrenamientos, calcular calorías y ofrecer retroalimentación inmediata durante el esfuerzo físico.

El diseño también fue pensado para el deporte: puntas de varios tamaños para un ajuste más firme, resistencia al sudor y al polvo, y una batería optimizada para soportar largas sesiones. En pocas palabras, ya no son simples audífonos: son una herramienta de control y motivación que puede marcar la diferencia en el rendimiento.

Everything new with AirPods Pro 3



Available to order today for $249 pic.twitter.com/oca6HIEkdi — Apple Hub (@theapplehub) September 9, 2025

Apple Watch: el compañero inseparable del atleta

Junto a los AirPods, Apple renovó su gama de relojes. El Apple Watch Series 11 ahora ofrece alertas de hipertensión y un sistema avanzado de análisis del sueño, herramientas clave para quienes buscan cuidar tanto el esfuerzo como la recuperación.

El Apple Watch Ultra 3 se convierte en la opción ideal para deportes extremos: más autonomía, pantalla visible bajo cualquier condición y comunicación satelital para entrenamientos en lugares remotos. Por su parte, el Apple Watch SE 3 es la alternativa más accesible, con sensores de salud actualizados y funciones deportivas esenciales.

Te puede interesar: ¡CONFIRMADO! México sufre BAJA CLAVE para enfrentar a Corea del Sur

iPhone 17 y iPhone Air: potencia también para el deporte

Aunque no fueron presentados como dispositivos de fitness, los nuevos iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max y el sorprendente iPhone Air aportan velocidad, conectividad mejorada y mayor autonomía, elementos que potencian la experiencia en aplicaciones deportivas, streaming de rutinas y análisis en tiempo real de entrenamientos.

Tecnología que se mete al campo de juego

Apple ya no piensa solo en la oficina o el entretenimiento. Con estos lanzamientos, la compañía manda un mensaje claro: su ecosistema quiere estar en el corazón del deporte. Desde auriculares que leen tu pulso hasta relojes que monitorean tu descanso, todo apunta a que la nueva era de la tecnología vestible será inseparable del rendimiento físico.