OFICIAL: Hijo de Zinedine Zidane en la lista de convocados de Argelia para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La Federación Argelina de Futbol ha desatado una auténtica revolución mediática al anunciar la lista oficial de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La Federación Argelina de Futbol ha desatado una auténtica revolución mediática al anunciar la lista oficial de 27 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, uno de ellos será descartado ante de la fiesta mundialista. El seleccionador de los "Zorros del Desierto" ha confeccionado una plantilla que mezcla a la perfección la jerarquía de sus figuras consagradas, el talento de la élite europea.
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La gran bomba de la convocatoria es, sin duda, el llamado del guardameta Luca Zidane. El hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane, quien decidió representar al país de origen de sus abuelos, se integra formalmente al arco argelino. Su inclusión no solo aporta juventud y reflejos bajo los tres palos, sino un innegable impacto mediático para una selección que busca hacer historia.
Más allá de la novedad en la portería, la columna vertebral de Argelia mete miedo. La lista está comandada por su máxima estrella y capitán, Riyad Mahrez. El talentoso extremo del Al-Ahli de Arabia Saudita llega en plenitud física para aportar la magia, el regate y la experiencia en momentos de máxima presión. Junto a él, destacan figuras consolidadas en el Viejo Continente: el incisivo lateral izquierdo Rayan Aït-Nouri, pieza clave del Manchester City de Pep Guardiola, y el sólido defensor central Ramy Bensebaïni, baluarte del Borussia Dortmund alemán.
Lista de convocados de la Selección de Argelia
Arqueros
- Luca Zidane
- Oussama Benbot
- Melvin Mastil
- Abdelatif Ramdane
Defensores
- Rafik Belghali
- Samir Chergui
- Rayan Aït-Nouri
- Jaouen Hadjam
- Aïssa Mandi
- Ramy Bensebaïni
- Zineddine Belaïd
- Achref Abada
- Mohamed Amine Tougaï
Mediocampistas
- Nabil Bentaleb
- Hicham Boudaoui
- Houssem Aouar
- Farès Chaïbi
- Ibrahim Maza
- Yacine Titraoui
- Ramiz Zerrouki
Delanteros
- Mohamed Amine Amoura
- Nadhir Benbouali
- Adil Boulbina
- Farès Ghedjemis
- Amine Gouiri
- Anis Hadj Moussa
- Riyad Mahrez
قائمة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش المعنية بكأس العالم 2026#LesVerts⭐️⭐️ | #123VivaLAlgérie 🇩🇿| #WorldCup2026 pic.twitter.com/PTVECAQRlT— Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) May 31, 2026
Partidos de la Selección de Argelia de la Fase de Grupos
Argelia ha quedado encuadrada en el Grupo J, donde tendrá que lucir su mejor versión desde el primer minuto. El calendario de la fase de grupos para el conjunto africano ha quedado definido con los siguientes compromisos:
- 16 de junio: Argelia vs. Argentina (Estadio Kansas City)
- 22 de junio: Argelia vs. Jordania (Estadio San Francisco)
- 27 de junio: Argelia vs. Austria (Estadio Kansas City)