OFICIAL: Hijo de Zinedine Zidane en la lista de convocados de Argelia para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Federación Argelina de Futbol ha desatado una auténtica revolución mediática al anunciar la lista oficial de 27 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, uno de ellos será descartado ante de la fiesta mundialista. El seleccionador de los "Zorros del Desierto" ha confeccionado una plantilla que mezcla a la perfección la jerarquía de sus figuras consagradas, el talento de la élite europea.

César Montes: “Me siento más maduro y listo para liderar a la Selección Mexicana”

La gran bomba de la convocatoria es, sin duda, el llamado del guardameta Luca Zidane. El hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane, quien decidió representar al país de origen de sus abuelos, se integra formalmente al arco argelino. Su inclusión no solo aporta juventud y reflejos bajo los tres palos, sino un innegable impacto mediático para una selección que busca hacer historia.

Más allá de la novedad en la portería, la columna vertebral de Argelia mete miedo. La lista está comandada por su máxima estrella y capitán, Riyad Mahrez. El talentoso extremo del Al-Ahli de Arabia Saudita llega en plenitud física para aportar la magia, el regate y la experiencia en momentos de máxima presión. Junto a él, destacan figuras consolidadas en el Viejo Continente: el incisivo lateral izquierdo Rayan Aït-Nouri, pieza clave del Manchester City de Pep Guardiola, y el sólido defensor central Ramy Bensebaïni, baluarte del Borussia Dortmund alemán.

Lista de convocados de la Selección de Argelia

Arqueros

Luca Zidane

Oussama Benbot

Melvin Mastil

Abdelatif Ramdane

Defensores

Rafik Belghali

Samir Chergui

Rayan Aït-Nouri

Jaouen Hadjam

Aïssa Mandi

Ramy Bensebaïni

Zineddine Belaïd

Achref Abada

Mohamed Amine Tougaï

Mediocampistas

Nabil Bentaleb

Hicham Boudaoui

Houssem Aouar

Farès Chaïbi

Ibrahim Maza

Yacine Titraoui

Ramiz Zerrouki

Delanteros

Mohamed Amine Amoura

Nadhir Benbouali

Adil Boulbina

Farès Ghedjemis

Amine Gouiri

Anis Hadj Moussa

Riyad Mahrez

Partidos de la Selección de Argelia de la Fase de Grupos

Argelia ha quedado encuadrada en el Grupo J, donde tendrá que lucir su mejor versión desde el primer minuto. El calendario de la fase de grupos para el conjunto africano ha quedado definido con los siguientes compromisos: