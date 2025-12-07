Argentina agregará un corredor al automovilismo gracias a una figura nacida en Italia; ¿de quién se trata?

En estos momentos el automovilismo argentino se ve fortalecido con la presencia de hombres como Franco Colapinto, que lejos del carisma que irradia fuera de los circuitos, demuestra su calidad de manera igual de impactante al volante. Por eso, la llegada de otro hombre al primer nivel pone a la Argentina en un sitio muy bueno para el futuro. Ante dicha situación, quien fortalecería a los albicelestes es un chico nacido en Italia… y esta es su historia.

¿Quién es este corredor que representará a la Argentina en la Fórmula 3?

El muchacho en cuestión es el tan aclamado en el automovilismo juvenil, Mattia Colnaghi. El joven de 17 años nació en Monza pero su madre es de Argentina. Por esta razón, la influencia sudamericana estuvo con él desde la infancia. Ya ha declarado que conoce las tierras del buen asado y los alfajores, por lo que la opción de representar a la bandera del país de su mamá… siempre estuvo presente.

Con esto en mente, el joven italiano ganó la Eurocup 3, situación que llamó la atención de Red Bull para ficharlo y mandarlo al equipo de MP Motorsport. Al llegar a un acuerdo, se instaló en la Fórmula 3 rumbo al 2026. Con esto, se reporta desde Argentina con la información de Francisco Aure… que el muchacho comenzó su trámite para ser un sudamericano compitiendo el próximo año.

¿Cuántos corredores hay en la élite compitiendo por Argentina?

Según la información del periodista ya mencionado, él ya tenía en mente el cambio de país para lo que se venía en su carrera, sin embargo fue hasta el final de año que decidió. Allí su familia estuvo muy al pendiente y así se concretó el nuevo reto en su vida. Con ello, serían 3 los automovilistas argentinos en las distintas categorías del circuito élite.

El ya mencionado Franco Colapinto estará en F1 con Alpine, en la Fórmula 2 continuará Nicolás Varrone con Van Amersfoort Racing y lo de Mattia ya se indicó con MP Motorsport. Y esta situación no ocurría desde 1980, cuando los argentinos tuvieron a 3 miembros en las distintas divisiones. Ese año Carlos Alberto Reutemann (Willimas) estaba en F1, en F2 se compitió Miguel Ángel Guerra (Minardi) y Óscar Rubén Larrauri (Martini) corrió en la F3.