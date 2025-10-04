deportes
Noticias
Azteca Deportes
Internacional
Selecciones
Argentina vs Italia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 3 del Mundial Sub-20, HOY 4 de octubre; marcador online

Sigue las acciones EN VIVO del juego entre Argentina e Italia. La Albiceleste ya tiene el pase a 8vos, los Azzurri buscan el boleto a la siguiente ronda

Italia vs Argentina, Mundial Sub-20
Oscar Rodríguez
Selecciones
Se define la Fase de Grupos en el Mundial Sub-20. La Selección Argentina, dirigida por Diego Placente, encara el partido ya instalado en la ronda de Octavos de Final del certamen, pues registran dos victorias liderando el Grupo D y ahora, se miden a Italia, escuadra que busca su pase a la siguiente instancia de la Copa del Mundo.

La Albiceleste llega al compromiso luego de haber vencido a Australia en la Fecha 2. Por su parte, el cuadro Azzurri comandado por Carmine Nunziata viene de empatar contra Cuba y ahora necesita sumar para acceder a la Ronda de Eliminatorias.

