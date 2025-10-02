CONFIRMADO: FIGURA del América es convocado a esta selección para la Fecha FIFA de octubre

De cara a la Fecha FIFA de este mes de octubre, la Selección de Estados Unidos dio a conocer la lista de convocados para los duelos amistosos ante Ecuador y Australia, compromisos a disputarse el 10 y 14 respectivamente del mes en curso.

Dirigidos por Mauricio Pochettino, el entrenador argentino dio 26 futbolistas para integrar la convocatoria de los siguientes compromisos del combinado de ‘Las Barras y las Estrellas’ en el Q2 Stadium de Austin, Texas, y el DSG Park de Colorado.

Entre los jugadores elegidos, se encuentra el nombre de Alejandro Zendejas, elemento del Club América que recientemente tuvo una actuación brillante en el Clásico Capitalino entre el cuadro azulcrema y Pumas, juego en el que hizo doblete ante Keylor Navas.

En el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, el jugador del conjunto de Coapa tiene un registro de 11 partidos disputados de los cuales, en 9 ocasiones ha saltado a la cancha como titular bajo las instrucciones de André Jardine en un certamen en el que ha colaborado con cinco goles . Sin embargo, desde su llegada al Club América, Zendejas tiene marca de 169 duelos jugados con 47 anotaciones y 28 asistencias.

Reppin' the red, white and blue for October friendlies. #USMNT 🇺🇸 pic.twitter.com/fGHKR5hcie — Major League Soccer (@MLS) October 2, 2025

Convocatoria de Estados Unidos | Fecha FIFA octubre 2025

Porteros: Chris Brady, Matt Freese, Patrick Schulte y Matt Turner.

Defensas: Max Arfsten, Cameron Carter-Vickers, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson y Miles Robinson.

Mediocampistas: Brenden Aaronson, Diego Luna, Weston McKennie, Aidan Morris, Cristian Roldan, James Sands, Tanner Tessmann y Malik Tillman.

Delanteros: Patrick Agyemang, Folarin Balogun, Christian Pulisic, Tim Weah, Haji Wright y Alex Zendejas.

