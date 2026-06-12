Arqueras mexicanas avanzan a la final del Mundial de Tiro con Arco 2026: orgullo nacional
Las arqueras de México siguen logrando éxitos por equipos y en individual
Las arqueras mexicanas volvieron a demostrar por qué están entre las mejores del mundo. Después de eliminar a la potencia histórica de este deporte, México aseguró una nueva medalla internacional y ahora está a un paso de conquistar el oro en Tiro con Arco 2026.
Las protagonistas son Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, quienes avanzaron a la final por equipos femenil de arco recurvo en la Copa del Mundo de Tiro con Arco de Antalya 2026, celebrada en Turquía.
Ana Pau Vázquez avanzó a la semifinal en la tercera etapa de la Copa del Mundo de tiro con arco en Antalya.— Joely (@Joely1984) June 12, 2026
En cuartos derrotó a su compañera de equipo, Ale Valencia, con flecha de oro.
El domingo a las 5:00 am se enfrentará a la italiana Roberta Di Francesco pic.twitter.com/Vu4C6whBKQ
Alejandra Valencia y México eliminan a Corea del Sur rumbo a la final de Tiro con Arco 2026
El equipo mexicano firmó una actuación dominante durante toda la competencia. Gracias a su posición en la clasificación, las mexicanas comenzaron su participación directamente en cuartos de final. Derrotaron 6-0 a Gran Bretaña y a Japón. La prueba más complicada llegó en semifinales frente a Corea del Sur, máxima potencia de esta disciplina.
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En un duelo muy cerrado, Valencia, Vázquez y Ruiz empataron la serie de Tiro con Arco y terminaron imponiéndose por 5-4, incluyendo una victoria de 25-22 en la flecha de oro para asegurar su pase a la disputa por el campeonato.
China será el último obstáculo por la medalla de oro de Tiro con Arco
El conjunto mexicano enfrentará en la final a China, integrado por Li Jiaman, Zhu Jingyi y Huang Yuwei. Para las asiáticas será su tercera final consecutiva dentro del serial de Copas del Mundo 2026, tras haber disputado anteriormente las finales de Puebla y Shanghái.
México, por su parte, buscará su primer título de la temporada con la misma base que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024. El encuentro por la presea dorada se disputará durante la madrugada del domingo, tiempo del centro de México.
Los números de México en la Copa del Mundo de Antalya 2026
- Cuartos de final: México 6-0 Gran Bretaña
- Semifinales previas: México 6-0 Japón
- Semifinal: México 5-4 Corea del Sur
- Flecha de oro ante Corea del Sur: 25-22
- Medalla asegurada: Plata como mínimo
- Próximo rival: China en la final por equipos femenil de arco recurvo.
Además, el equipo varonil integrado por Matías Grande, Francisco Padilla y Juan Pablo Téllez terminó cerca del podio tras caer ante China Taipéi en la disputa por la medalla de bronce. En tanto, Ana Pau se metió al Final Four en la tercera etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Antalya.