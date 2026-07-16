¡El regreso de un HISTÓRICO! Con estos hombres el Atlante buscará hacer historia en su regreso a la Liga MX 

La espera terminó para la fiel afición azulgrana. A solo unas horas de hacer su esperado debut oficial en la máxima categoría del balompié nacional, la directiva del Atlante ha presentado de manera oficial la plantilla de futbolistas con la que encarará el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

¡El público los motiva! Los Protagonistas reciben una lluvia de mensajes de apoyo

Tras doce largos años de ausencia en la máxima división, el histórico conjunto capitalino ha estructurado un plantel que equilibra la madurez de su columna vertebral, aquella que dominó la Liga de Expansión, con incorporaciones estratégicas diseñadas para competir al más alto nivel físico y táctico del circuito principal.

El proyecto de los "Potros de Hierro" apuesta por la continuidad y el orgullo de pertenencia. La directiva ha mantenido la base de jugadores que devolvió la ilusión al club, reforzando las zonas críticas con futbolistas de experiencia probada en el máximo circuito y jóvenes promesas con hambre de consolidación.

El objetivo es claro: dejar de lado el rol de víctimas y convertirse en un cuadro sumamente dinámico, ordenado en defensa y vertical al ataque. Los azulgranas buscarán hacer de su juego colectivo e intensidad en el mediocampo sus principales cartas de presentación ante las plantillas más caras del país.

Aquí la plantilla completa del Atlante:

Porteros: Roberto Barragán y Óscar Jiménez.

Defensas: Eduardo Tercero, Nicolás Carrera, Digo Bagüi, Paolo Adame, Axl Padilla, Gustavo Sánchez, Armando Escobar, Edgar Jiménez, Walter Portales, Walter Clar.

Mediocampistas: Daniel González, Luis Calzadilla, Alejandro Urzua, Maximiliano García, Martín Fernández, Eugenio Pizzuto, Xavier Ibarra, Leonardo Mejía, Christian ‘Hobbit’ Bermúdez.

Delanteros: Jhojan Julio, Luis Puente, Jairón Charcopa.

Cuerpo Técnico: Miguel Herrera, Alexis Moreno, Guillermo Velázquez, Marco Polo Hiderola, Oscar Escobar, Robert Paredes, federico Vilar, Álvaro Galindo.

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¿Cuándo y dónde debuta Atlante en el Apertura 2026?

La presentación del plantel completo llega en el momento más oportuno, pues la escuadra capitalina entra en acción esta misma noche. El Atlante hará su debut oficial en la Jornada 1 del Apertura 2026 visitando al Necaxa en el Estadio Victoria, en un partido programado para las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México).

