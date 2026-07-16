Los partidos que se jugarán HOY jueves 16 de julio de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX

Comienza las acciones en el futbol mexicano este jueves 16 de julio poniéndose en marcha la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. La cartelera de hoy promete emociones fuertes, destacando un reencuentro cargado de nostalgia en Aguascalientes y un enfrentamiento de alta intensidad en el territorio fronterizo de Tijuana.

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Necaxa vs. Atlante: El retorno de un clásico de época

Hora: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México)

19:00 horas (Tiempo del Centro de México) Sede: Estadio Victoria (Aguascalientes)

El partido inaugural del certamen no podría tener una narrativa más atractiva. El Estadio Victoria será el escenario que atestigüe el regreso oficial del Atlante al máximo circuito de la Liga BBVA MX. Tras doce años de ausencia en la máxima división del futbol azteca y un exitoso andar en la Liga de Expansión, los "Potros de Hierro" vuelven para reclamar su lugar histórico en el fútbol mexicano.

Frente a ellos estarán los Rayos del Necaxa, un equipo obligado a hacerse fuerte en casa desde el primer minuto del torneo. El duelo de las históricas camisetas rojiblancas y azulgranas evoca grandes batallas del pasado, haciendo de este choque un inicio nostálgico pero sumamente competitivo para la temporada.

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Xolos de Tijuana vs. Tigres: Poder a poder en la perrera más grande del mundo

Hora: 21:10 horas (Tiempo del Centro de México)

21:10 horas (Tiempo del Centro de México) Sede: Estadio Caliente (Tijuana)

La actividad del jueves cerrará con un platillo de alta exigencia física y táctica en la frontera. Los Xolos de Tijuana recibirán en el pasto sintético del Estadio Caliente a unos siempre temibles Tigres de la UANL.

El conjunto canino buscará aprovechar el factor de su localía y el clima de su territorio para morder primero en la competencia. Sin embargo, los regiomontanos llegan con la firme intención de demostrar por qué son constantes candidatos al título, respaldados por una plantilla plagada de figuras dispuestos a sumar sus primeros tres puntos fuera de casa.

El balón comenzará a rodar en lo que se proyecta como un torneo vibrante. La emoción de la Liga BBVA MX está de vuelta, y el camino rumbo a la liguilla inicia este mismo día.

