Atlético Mineiro vs Palmeiras EN VIVO y GRATIS, Jornada 1 del Brasileirao temporada 2026

¡La mejor liga de Sudamérica llega a TV Azteca Deportes! No te pierdas este miércoles 28 de enero el partido de la jornada 1 del Brasileirao entre el Atlético Mineiro vs Palmeiras en compañía de los mejores narradores del continente.

Porque sabemos que eres amante del futbol de calidad, ahora traemos para ti esta liga que alberga al actual campeón de la Copa Libertadores y que actualmente está repleta de figuras como Neymar y próximamente Lucas Paquetá que se unirá al Flamengo en una transacción histórica para el continente americano.

La cita para el Atlético Mineiro vs Flamengo es este miércoles 28 de enero en punto de las 4:00 pm a través de Azteca Deportes Network, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

