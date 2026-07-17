Atlético San Luis vs Cruz Azul: dónde y en qué estadio se juega el partido de la Jornada 1 del Apertura 2026

La Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX tiene tres partidos este viernes 17 de julio. Con apuestas interesantes, Atlético San Luis recibirá a Cruz Azul, vigente campeón del futbol mexicano, en un encuentro que marcará el comienzo del camino de ambos equipos. Muchos aficionados buscan conocer cuál será la sede y el estadio de este compromiso.

Tras fichar refuerzos, Cruz Azul inicia la defensa del título conseguido el torneo anterior bajo la dirección de Joel Huiqui. Del otro lado, Atlético de San Luis comienza una nueva etapa con Diego Mejía como entrenador. Ambos buscarán sumar sus primeros tres puntos en un duelo que promete intensidad.

¿Dónde se juega Atlético San Luis vs Cruz Azul por el Apertura 2026?

El partido entre Atlético de San Luis y Cruz Azul se disputará en el Estadio Libertad Financiera, anteriormente conocido como Estadio Alfonso Lastras Ramírez, ubicado en San Luis Potosí. El inmueble será la casa del conjunto potosino durante una temporada en la que intentará hacerse fuerte como local desde la primera jornada.

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El Estadio Libertad Financiera tiene capacidad para 27.029 espectadores, es de césped natural y posee medidas de 105 por 68 metros. Desde hace varios años es uno de los escenarios habituales de la Liga MX y representa un reto para los visitantes.

El Estadio Libertad Financiera pondrá a prueba al campeón

La visita del campeón convierte este partido en uno de los más atractivos del arranque del torneo. Cruz Azul buscará imponer su jerarquía desde el primer compromiso del semestre, mientras que Atlético de San Luis intentará aprovechar a su afición.

Aunque La Máquina parte como uno de los principales candidatos al título, el conjunto potosino confía en hacer pesar la localía. El Estadio Libertad Financiera suele presentar un ambiente intenso y Atlético de San Luis lo sabe.

¿A qué hora se juega Atlético San Luis vs Cruz Azul en la Jornada 1 del Apertura 2026?

El encuentro correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026 se disputará este viernes 17 de julio. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Libertad Financiera de San Luis Potosí.

El historial también favorece a Cruz Azul. En 14 enfrentamientos, La Máquina registra 9 victorias, por 3 de Atlético de San Luis y 2 empates. Ese antecedente añade un ingrediente más a un partido clave para empezar de la mejor manera el torneo.

