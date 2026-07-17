Atlético San Luis vs Cruz Azul: simulaciones y apuestas de la Jornada 1 del Apertura 2026

El Apertura 2026 de la Liga BBVA MX continúa con uno de los partidos más atractivos de la Jornada 1. Atlético San Luis recibirá a Cruz Azul este viernes 17 de julio, en un duelo donde el campeón buscará comenzar con una victoria. Las casas de apuestas ya tienen a un favorito y la inteligencia artificial también ofrece un pronóstico para el duelo de potosinos y celestes.

Cruz Azul, con refuerzos, inicia el torneo con la continuidad del proyecto encabezado por Joel Huiqui. Además, ya recuperó a los jugadores que participaron con sus selecciones en el Mundial 2026. Del otro lado, Atlético de San Luis estrena entrenador con Diego Mejía, quien intentará que el equipo vuelva a competir por los primeros puestos desde el arranque del campeonato.

Cuotas y apuestas para Atlético San Luis vs Cruz Azul

Las principales casas de apuestas colocan a Cruz Azul como favorito para llevarse los tres puntos en su visita al Estadio Libertad Financiera. Estas son las cuotas para el encuentro:

Gana Atlético de San Luis: 4.10

Empate: 3.70

Gana Cruz Azul: 1.83

Más de 2.5 goles: 1.77

Menos de 2.5 goles: 2.05

Ambos equipos anotan: (Sí: 1.68); (No: 2.15)

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Las cuotas muestran una confianza importante en el vigente campeón. También anticipan un partido con opciones de tener varios goles y oportunidades para ambos equipos.

|X: Cruz Azul

La predicción de la inteligencia artificial para Atlético San Luis vs Cruz Azul

El análisis toma en cuenta la continuidad de Cruz Azul, el regreso de todos sus seleccionados y el dominio que ha mostrado frente al conjunto potosino en los enfrentamientos recientes. En 14 partidos oficiales entre ambos clubes, La Máquina suma nueve victorias, por apenas tres de Atlético de San Luis y dos empates.

Otro elemento relevante es la situación del equipo local. Joao Pedro, bicampeón de goleo de la Liga MX, será baja durante todo el Apertura 2026 por una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Su ausencia se notará mucho.

Probabilidades de la IA y marcador más probable

Con base en el contexto deportivo, el historial reciente, la continuidad del plantel y la condición de campeón vigente, la IA proyecta un 58 % de probabilidades de victoria para Cruz Azul, un 23 % para el empate y un 19 % para Atlético de San Luis.

El marcador más probable es un 2-1 a favor de Cruz Azul. Como alternativas aparecen el 2-0 para La Máquina y el 1-1.

