OFICIAL: Las ausencias confirmadas en la convocatoria de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Javier Aguirre ha confirmado la convocatoria de la Selección Mexicana para Copa Mundial de la FIFA 2026™ y hay algunas ausencias en la lista de México
Este domingo 31 de mayo del 2026, Javier Aguirre y México dieron a conocer la convocatoria de la Selección para poder disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y hay varias ausencias que han provocado que aficionados se quejen en las redes sociales.
No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8
— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026
Los jugadores que se quedaron fuera la convocatoria de México
Para la convocatoria de la Selección Mexicana, hay varios jugadores que no terminaron entrando, los cuales son:
- Carlos 'Charly' Rodríguez, campeón con Cruz Azul
- Jordán Carrillo, elemento clave para Pumas
- Germán Berterame, atacante que convocó en varias ocasiones el 'Vasco'
- Kevin Castañeda, convocado al terminar la Liguilla
- Marcel Ruiz, figura en Toluca a pesar de su lesión
- Diego Lainez, desequilibrio clave en la banda de Tigres
La no convocatoria de estos futbolistas se podría deber por el nivel de juego que tenían, por no adaptarse a la idea del entrenador o porque algún compañero se encuentra en un mejor momento futbolístico.
La convocatoria de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La convocatoria completa de los 26 jugadores elegidos por Javier Aguirre son:
Porteros:
- Raúl Rangel (Guadalajara)
- Guillermo Ochoa (AEL Limassol)
- Carlos Acevedo (Santos Laguna)
Defensas:
- Israel Reyes (América)
- Jorge Sánchez (PAOK)
- César Montes (Lokomotiv Moscú)
- Edson Álvarez (Fenerbahce)
- Johan Vásquez (Genoa)
- Jesús Gallardo (Toluca)
- Mateo Chávez (AZ Alkmaar)
Mediocampistas:
- Álvaro Fidalgo (Real Betis)
- Brian Gutiérrez (Guadalajara)
- Orbelín Pineda (AEK Atenas)
- Erik Lira (Cruz Azul)
- Luis Romo (Guadalajara)
- Obed Vargas (Atlético de Madrid)
- Gilberto Mora (Xolos de Tijuana)
- Luis Chávez (Dínamo Moscú)
Delanteros:
- Roberto Alvarado (Guadalajara)
- César Huerta (Anderlecht)
- Guillermo Martínez (Pumas)
- Armando González (Guadalajara)
- Santiago Gimenez (AC Milan)
- Raúl Jiménez (Fulham)
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah)
- Alexis Vega (Toluca)
Siempre hemos estado y vamos a estar ahora.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/wGZ4aXBHSi
— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026