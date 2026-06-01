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OFICIAL: Las ausencias confirmadas en la convocatoria de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Javier Aguirre ha confirmado la convocatoria de la Selección Mexicana para Copa Mundial de la FIFA 2026™ y hay algunas ausencias en la lista de México

Carlos Rodríguez - Cruz Azul
Carlos Rodríguez - Cruz Azul|MexSport

Escrito por: Iván Vilchis

Este domingo 31 de mayo del 2026, Javier Aguirre y México dieron a conocer la convocatoria de la Selección para poder disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y hay varias ausencias que han provocado que aficionados se quejen en las redes sociales.

Los jugadores que se quedaron fuera la convocatoria de México

Para la convocatoria de la Selección Mexicana, hay varios jugadores que no terminaron entrando, los cuales son:

  • Carlos 'Charly' Rodríguez, campeón con Cruz Azul
  • Jordán Carrillo, elemento clave para Pumas
  • Germán Berterame, atacante que convocó en varias ocasiones el 'Vasco'
  • Kevin Castañeda, convocado al terminar la Liguilla
  • Marcel Ruiz, figura en Toluca a pesar de su lesión
  • Diego Lainez, desequilibrio clave en la banda de Tigres

La no convocatoria de estos futbolistas se podría deber por el nivel de juego que tenían, por no adaptarse a la idea del entrenador o porque algún compañero se encuentra en un mejor momento futbolístico.

La convocatoria de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La convocatoria completa de los 26 jugadores elegidos por Javier Aguirre son:

Porteros:

  • Raúl Rangel (Guadalajara)
  • Guillermo Ochoa (AEL Limassol)
  • Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensas:

  • Israel Reyes (América)
  • Jorge Sánchez (PAOK)
  • César Montes (Lokomotiv Moscú)
  • Edson Álvarez (Fenerbahce)
  • Johan Vásquez (Genoa)
  • Jesús Gallardo (Toluca)
  • Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Mediocampistas:

  • Álvaro Fidalgo (Real Betis)
  • Brian Gutiérrez (Guadalajara)
  • Orbelín Pineda (AEK Atenas)
  • Erik Lira (Cruz Azul)
  • Luis Romo (Guadalajara)
  • Obed Vargas (Atlético de Madrid)
  • Gilberto Mora (Xolos de Tijuana)
  • Luis Chávez (Dínamo Moscú)

Delanteros:

  • Roberto Alvarado (Guadalajara)
  • César Huerta (Anderlecht)
  • Guillermo Martínez (Pumas)
  • Armando González (Guadalajara)
  • Santiago Gimenez (AC Milan)
  • Raúl Jiménez (Fulham)
  • Julián Quiñones (Al-Qadsiah)
  • Alexis Vega (Toluca)

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