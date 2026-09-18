Marvel’s Wolverine: la verdadera rabia llega a Playstation | AZE REVIEW

¡Ya probamos Marvel’s Wolverine, No es perfecto, pero es sumamente divertido, adictivo y brutal.

Insomniac Games tenía la vara altísima después de su exitosa trilogía de Spider-Man, pero ahora tenía un reto completamente diferente: hacernos sentir como Wolverine.

Visualmente, Insomniac vuelve a demostrar por qué es uno de los estudios más importantes de PlayStation. Los escenarios tienen muchísimo detalle: los bosques, Canadá, la Casa Mutante y las diferentes zonas que visitamos están llenas de personalidad y construyen una atmósfera mucho más oscura.

Pero lo que realmente se roba el show es el combate. Los zarpazos de Wolverine son brutales. La sangre, las heridas y las reacciones de los enemigos hacen que cada golpe se sienta realmente visceral.

El combate es rápido, fluido y tremendamente divertido. Puedes enfrentarte a hordas enormes de enemigos y, gracias a lo bien que responde el control, siempre tienes la sensación de que Logan puede salir adelante.

Cuando llenas el medidor, Wolverine se convierte literalmente en una bestia: aumenta su poder y puedes destrozar enemigos a diestra y siniestra.

Sin embargo en muchas ocasiones, El juego también es bastante lineal y te va guiando por el camino. Incluso puedes utilizar el olfato de Wolverine para encontrar objetivos, recompensas y coleccionables.

La campaña dura aproximadamente 18 horas y mantiene un ritmo bastante bueno, haciendo que siempre quieras saber qué viene después.

También tenemos un árbol de habilidades donde podemos gastar nuestra experiencia para desbloquear nuevos movimientos y construir nuestro propio estilo de combate.

Además, podemos equipar mejoras pasivas de ADN para potenciar diferentes características de Wolverine.

Marvel’s Wolverine consigue algo que parecía bastante complicado: Es brutal, rápido, divertido y respeta muchísimo la esencia del personaje.

¿Es perfecto? No. Hay algunos detalles técnicos y pequeños aspectos que todavía podrían mejorar con futuras actualizaciones