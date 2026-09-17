ORBITALS ¿La nueva joyita cooperativa para Nintendo Switch 2? |AZE REVIEW

Orbitals apuesta por una experiencia de acción y exploración en la que moverte por el escenario es prácticamente tan importante como saber atacar. La movilidad es uno de sus grandes atractivos, porque constantemente tienes que aprovechar el entorno, reaccionar a los obstáculos y encontrar la mejor manera de avanzar. Y cuando empiezan los enfrentamientos, el ritmo se vuelve mucho más frenético.

Pero donde realmente puede estar la magia es jugando con amigos. La propuesta está pensada para que coordines tus movimientos, aproveches las habilidades de cada personaje y encuentres diferentes maneras de superar los desafíos.

APARTADO VISUAL: Visualmente, Orbitals apuesta por una estética muy colorida y llamativa.

Los escenarios espaciales, los efectos y el diseño de los personajes hacen que sea un juego que entra por los ojos rápidamente, algo especialmente importante cuando hablamos de una experiencia pensada para jugarse de manera casual y cooperativa.

Su objetivo es mucho más sencillo: divertirse, explorar y pasarla bien.

EN CONCLUSIÓN: Orbitals es una propuesta que puede convertirse en una excelente opción para quienes buscan algo diferente dentro del catálogo de Switch 2.

Tiene una estética atractiva, una jugabilidad dinámica y, sobre todo, una fórmula que puede disfrutarse muchísimo más cuando tienes a tus amigos al lado.