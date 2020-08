¿Habrá BLIZZCON 2021?

Debido a la pandemia mundial los fanáticos de la Blizzcon se quedaron sin el ansiado evento en este 2020, por lo cual tendrán que esperar hasta 2021. Blizzard confirmó que habrá blizzcon, pero esta será de manera virtual a inicios del 2021.

Blizzard en su más reciente junta con inversionistas anunció que si habrá blizzcon pero en un formato hecho para disfrutar desde casa, aunque aún no hay detalles, los fanáticos de los títulos de la compañía pueden estar seguros de que tendrán un evento donde se anuncian los estrenos de sus títulos favoritos.

Algunas otras compañías corrieron con más suerte y lograron realizar sus convenciones de manera virtual, tales como Bethesda.

Blizzard no pudo hacer los mismo para este año, ya que como bien se sabe, la blizzcon no solo sirve para dar anuncios sobre sus juegos, si no que es toda una experiencia donde se dan charlas con desarrolladores, conferencias y hasta un concierto, por lo cual toma más tiempo para blizzard pensar en cómo será su nuevo formato para 2021.

Por: Edward

Twitter: @edward_crush