En desempate Crouch gana el The Classic at Callaway Gardens

PINE MOUNTAIN, GEORGIA. – El estadounidense Stoney Crouch necesitó de tres hoyos extras para vencer en un intenso desempate a su compatriota Hayden Shieh y así coronarse campeón del The Classic at Callaway Gardens, tercer evento del LOCALiQ Series.

Ambos jugadores terminaron los 54 hoyos regulares con scores globales individuales de 20-bajo par 196. En el tercer lugar, a un golpe de haberse metido en el desempate, terminó el estadounidense Patrick Cover. Una ronda de 63 golpes, la mejor del día en el Mountain View Golf Course, lo potenció en el tablero general. Si bien hizo once birdies, un doble-bogey en el par-5 del 2 lo dejó fuera de la contienda por el trofeo de campeón.

En el cuarto lugar, con globales de 198 golpes, 18-bajo par, finalizaron el sueco Linus Lilliedhal (65) y el colombiano Camilo Aguado (66). Para el cafetero, miembro de PGA TOUR Latinoamérica, este evento marcó su debut en el LOCALiQ Series, circuito creado por el PGA TOUR para darle competencia a los miembros de sus Tours Internacionales tras la pandemia generada por el COVID-19.

Tras las dos primeras rondas de juego, Tommy Cocha se había puesto en carrera por el título pero un 69 este viernes lo privó de levantar el trofeo de campeón. El argentino firmó dos bogeys en sus últimos cinco hoyos de juego para quedar, al final de cuentas, sexto con un global de 17-bajo par 199.

A falta de 18 hoyos de competencia en Pine Mountain, Eric Steger partía como uno de los dos co-líderes. El estadounidense hizo 71 en su ronda final y descendió al séptimo lugar donde con 16-bajo par en el acumulado empató con su compatriota Conner Godsey.

El otro de los punteros luego de dos jornadas, Alex Smalley, descendió hasta el noveno lugar luego de firmar una tarjeta de 72 golpes. El estadounidense había marcado el ritmo de juego este jueves luego de registrar un 60, el mejor score de todo el evento. En ese mismo noveno lugar finalizaron el argentino Leandro Marelli (67) y los también estadounidenses Chris Korte (66), Michael Johnson (68) y Justin Suh (69).

Bryson Nimmer logró el objetivo de mantenerse en lo más alto de la Carrera a las Bahamas, listado de puntos del LOCALiQ Series. Rondas de 68-68-66 para un total de 14-bajo par 202 le permitió al ganador de los primeros eventos del Tour y actual miembro del Mackenzie Tour – PGA TOUR Canada terminar en el puesto No. 14 de la general del The Classic at Callaway Gardens.