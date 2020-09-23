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Fútbol

Dúo estadounidense al frente del Jacksonville Championship

El estadounidense Shintaro Ban es uno de los co-líderes tras la primera ronda del Jacksonville Championship, evento del LOCALiQ Series, mientras que el mexicano Raúl Pereda ocupa el sitio 25.

El estadounidense Ben es uno de los co-líderes en Florida

Escrito por: Azteca Deportes

JACKSONVILLE, FLORIDA. – Rondas individuales de 63, 8 bajo par le permiten a los estadounidenses Shintaro Ban y Carson Young empatar en el primer lugar del Jacksonville Championship, quinto evento del calendario oficial del LOCALiQ Series.

A un golpe de los co-líderes se ubica MJ Maguire, quien tuvo un recorrido libre de bogeys. El cuarto lugar, con rondas de 65 golpes, quedó dividido entre Brad Miller y Shawn Tipton. El top ten, a tres golpes de los punteros, lo cerró un grupo de siete jugadores entre los que figuran el actual líder de la Carrera a las Bahamas, Bryson Nimmer, y el argentino Leandro Marelli.

Mexicano Pereda en el top 25

Después de Marelli, los latinoamericanos mejor ubicados tras la primera ronda de juego en Hidden Hills son el mexicano Raúl Pereda, actual No. 6 del listado de puntos, argentino Puma Domínguez, el costarricense Luis Gagne, el colombiano Camilo Aguado y el chileno Horacio León. Estos jugadores firmaron tarjetas de 3-bajo par 68 para ubicarse de momento en el puesto 25.

“No puede jugar ronda de práctica ayer porque intenté clasificar el lunes al evento del Korn Ferry Tour en Wichita. Problemas con los vuelos me impidieron llegar a la Florida a tiempo así que lo único que pude hacer previo a mi ronda de hoy fue mirar con mi hermano el libro de yardas”, sostuvo Ban, quien actualmente tiene estatus para el Mackenzie Tour – PGA TOUR Canada.

Inicia el Florida Swing

Con el Jacksonville Championship también se dio inicio al Arcis Golf Florida Swing, una competencia que se disputará en este y los próximos dos eventos que el LOCALiQ Series desarrolle en Florida (Jacksonville, Lady Lake y Fort Lauderdale). El jugador con mejor rendimiento en esta serie de torneos se quedará con un cheque por $7,500 dólares. Quien finalice segundo se irá con un premio por $2,500 dólares.

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