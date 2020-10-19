El campo de golf de Finca Cortesín en España será la sede de la Solheim Cup en 2023
El Ladies European Tour anunció hoy que la Copa Solheim 2023 se realizará en el exclusivo campo de Finca Cortesín, en el corazón de la Costa del Sol de España del 18 al 24 de septiembre.
ANDALUCÍA, ESPAÑA.- Recientemente confirmada como la nación anfitriona, España está preparada para albergar el prestigioso evento internacional de equipos de golf femenino profesional por primera vez en la historia del torneo, pero las fechas marcan otro hito significativo: convertirse en la primera Solheim Cup que se juega tan cerca de la Ryder Cup.
Por lo general, programado en años alternos, los fanáticos de los deportes mundiales ahora podrán disfrutar de un festival de golf de dos semanas entre Europa y Estados Unidos como resultado del reciente aplazamiento de la Copa Ryder 2020.
España sigue a Escocia como el destino más reciente para albergar la memorable competencia por equipos en suelo europeo en 2019 con la edición de 2023 que incluye tres días de juego de preparación desde el martes 19 de septiembre hasta el jueves 21 de septiembre, así como la 12a Copa PING Junior Solheim, que ve a las estrellas del futuro enfrentarse cara a cara durante dos días de competencia.
Emociona la realización de la Solheim Cup a España
Al hablar sobre la noticia, la directora ejecutiva del Ladies European Tour, Alexandra Armas, dijo: “Estamos muy contentos de anunciar las fechas de la próxima Copa Solheim 2023 y estamos emocionados de tener la oportunidad de ser parte de un festival de golf de dos semanas. La Copa Solheim es verdaderamente uno de los eventos de golf más dramáticos e interesantes del calendario deportivo mundial y tiene la capacidad de trascender el golf a nuevas audiencias y, si la edición de 2023 es algo así como 2019, los fanáticos se quedarán con ganas de más y lo harán. tenga la suerte de ir directamente a la Ryder Cup en Italia, donde la versión masculina del equipo de Europa y el equipo de EE. UU. se enfrentarán cara a cara ".
🏆 BREAKING NEWS 🏆— Ladies European Tour (@LETgolf) October 19, 2020
The 2023 @TheSolheimCup will be staged @FINCACORTESIN from September 18 – 24 with the @rydercup being played in Italy the following week.
Global sports fans are in for a two-week festival of world class golf 🇪🇺🆚🇺🇸#SolheimCuphttps://t.co/8qH4X8IJZm