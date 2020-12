Mantiene Carlos Ortiz la oportunidad de pelear por el título del Mayakoba Golf Classic

RIVIERA MAYA, QUINTANA ROO.- Con un ronda por disputar en el Club de Golf El Camaleón, el golfista mexicano Carlos Ortiz aún cuenta con la oportunidad de contender por el título del Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN, última justa del 2020 del PGA TOUR en la cual está en juego una bolsa de siete millones 200 mil dólares.

El campeón del Vivint Houston Open en mes pasado, firmó una tarjeta de 67 golpes, para un total de 203, diez menos, que lo sitúa en la undécima posición de la competencia que lidera con 197 impactos, 16 menos el argentino Emiliano Grillo quien mañana buscará su segunda victoria en la gira estadounidense.

Ortiz embocó birdies en las banderas del seis, ocho, 11, 13 y 16 por únicamente un bogey en el tres. “Normalmente en ese hoyo tres, sopla el viento muy fuerte del lado izquierdo, faltó un poquito de ajuste ahí, pero en general le estoy pegando muy bien a la bola, me voy contento sobre todo con ese back nine”, dijo el jugador de 29 años de edad.

Cabe mencionar que el año pasado Ortiz finalizó en la segunda posición del torneo. “Siempre es bonito recordar que quedé en segundo, este campo se me acomoda, trataré de ser agresivo, la verdad es que me siento bastante cómodo aquí”, agregó el egresado de la Universidad del Norte de Texas.

Por su parte Abraham Ancer quien salió el día de hoy por el back nine, registró birdies en los hoyos 13, 14, uno, dos, tres y siete, desempeño que lo llevó a ascender más de 20 posiciones con respecto a la jornada de ayer. El “Turco” comparte el sitio 15 de la competencia al registrar recorridos de 72, 67 y 65, para un total de 204 impactos, nueve bajo par.

Hole in one

El tiro del día lo protagonizó el estadounidense Tony Finau. El originario de Salt Lake City, Utah y ganador del Puerto Rico Open at Coco Beach en 2016 del PGA TOUR, embocó un hole in one en el hoyo cuatro de El Camaleón, hecho que lo ayudó a estar en la contienda por el torneo que finaliza mañana.