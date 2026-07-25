Baja sensible: el crack argentino que se pierde el partido contra Chivas

Mientras Chivas se prepara para jugar ante los Bravos de Juárez este sábado 25 de julio por la Jornada 2 del Apertura 2026, ya sabe que su siguiente rival llegará con una fuerte ausencia para la Jornada 3 de la Liga BBVA MX.

Así como Chivas juega hoy su segundo partido, el Club Puebla ya jugó ante Cruz Azul por la Jornada 2 porque se adelantó. La Franja es el próximo rival del Guadalajara y tendrá la ausencia del futbolista argentino, Ignacio Maetro Puch. Una baja sensible ya que venía de ser la figura de la Jornada 1, marcando un gol.

Crédito: Mexsport

El futbolista argentino tuvo una nueva lesión y no juega ante Chivas de Guadalajara

Después de perderse el encuentro ante Cruz Azul, se confirmó que Maestro Puch tampoco estará disponible para enfrentar al Guadalajara. El delantero sufrió una nueva lesión cuando apenas retomaba la actividad. El argentino había pasado cinco meses en recuperación por una operación derivada de un esguince complejo en el tobillo izquierdo.

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Desde Puebla confirman que Ignacio Maestro Puch se pierde el partido contra Chivas

La información fue confirmada por el presidente del Club Puebla, Manuel Jiménez. El directivo explicó que el atacante permanecerá aproximadamente tres semanas fuera de actividad y que esperan contar nuevamente con él después de la participación del equipo en la Leagues Cup.

“Desafortunadamente se nos lastimó Maestro Puch. Pero estará listo cuando regresemos de la Leagues Cup, en tres semanas. Aunque creo que traemos un plantel muy completo que con el paso de los juegos van a ver a un equipo más sólido”, señaló Jiménez.

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Ignacio Maestro Puch también será baja en la Leagues Cup

El delantero argentino tampoco podrá disputar los tres partidos de Puebla en la Leagues Cup. El equipo de Gerardo Espinoza enfrentará al Portland Timbers el 6 de agosto, al Austin FC el 9 y al San Diego FC el 12.

La lesión llega en un momento complicado para el atacante, quien había recuperado la confianza tras marcar el gol del triunfo frente a FC Juárez. Ese tanto parecía marcar su regreso definitivo, pero una nueva molestia física volvió a frenarlo.

