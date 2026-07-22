¿Por qué Toluca y Cruz Azul juegan hoy martes 21 de julio?
La Jornada 2 del Apertura 2026 se juega el fin de semana, pero Toluca y Cruz Azul se adelantaron para este martes
La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX se disputará en su mayoría durante el fin de semana. Sin embargo, este martes 21 de julio habrá dos partidos adelantados: Toluca vs Pumas y Cruz Azul vs Puebla. La modificación del calendario llamó la atención de los aficionados, ya que ambos encuentros se jugarán varios días antes que el resto de la fecha.
La razón está relacionada con un compromiso que tendrán Toluca y Cruz Azul el próximo fin de semana. Debido a ese partido, la Liga MX decidió adelantar sus respectivos encuentros de la Jornada 2 para que ambos clubes cuenten con el tiempo suficiente de preparación.
Toluca y Cruz Azul se enfrentan entre sí por un nuevo título
Después de cumplir con sus compromisos ligueros, Toluca y Cruz Azul volverán a verse las caras el sábado 25 de julio para disputar el Campeón de Campeones 2026, trofeo que enfrenta a los dos campeones más recientes del futbol mexicano.
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El encuentro se jugará en el Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California, Estados Unidos. El cambio de país también influyó en la decisión de adelantar los compromisos del torneo local.
¿Por qué Toluca y Cruz Azul disputan el Campeón de Campeones 2026?
Toluca obtuvo el derecho de disputar este título tras conquistar el Apertura 2025, mientras que Cruz Azul aseguró su lugar al proclamarse campeón del Clausura 2026. Ambos equipos definirán al Campeón de Campeones de la temporada 2025-2026.
El partido está programado para el sábado 25 de julio a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, donde se espera una gran asistencia de seguidores de ambos clubes.
¿Qué partidos de la Jornada 2 se juegan hoy?
La actividad de este martes comenzará con Cruz Azul vs Puebla a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte.
Más tarde, Toluca recibirá a Pumas a las 21:05 horas en el Estadio Nemesio Díez. El encuentro podrá seguirse EN VIVO por Azteca 7, además del sitio web de Azteca Deportes y la App de Azteca Deportes, donde también estará disponible la transmisión del partido.