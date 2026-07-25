Dónde y en qué estadio se juega el Chivas vs FC Juárez HOY 25 de julio por el Apertura 2026

Chivas vuelve a presentarse ante su afición en la Jornada 2 del Apertura 2026. El equipo dirigido por Gabriel Milito tendrá como rival a FC Juárez, otro de los conjuntos que necesita reaccionar después de comenzar el campeonato sin sumar puntos.

El encuentro se disputará este sábado 25 de julio y aparece como uno de los compromisos a seguir durante la actividad del fin de semana. El Rebaño intentará aprovechar su condición de local para conseguir su primera victoria del certamen.

Dónde y en qué estadio se juega el Chivas vs FC Juárez

El partido entre Chivas y Juárez se jugará en el Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco. El recinto volverá a recibir un compromiso del Guadalajara después de haber albergado su presentación ante Toluca en la primera jornada.

La sede está confirmada en el calendario oficial de Chivas, donde el conjunto rojiblanco aparece como local. Los Bravos, por su parte, afrontarán su primera salida del Apertura 2026.

El Guadalajara disputará dos partidos consecutivos en el Akron durante el comienzo del torneo. Esta condición le permitirá buscar una reacción inmediata acompañado por su afición antes de visitar al Puebla en la Jornada 3.

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A qué hora juega Chivas vs FC Juárez hoy 25 de julio

El silbatazo inicial del Chivas vs FC Juárez está programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Algunas plataformas colocan el comienzo oficial a las 17:07, debido al horario habitual de protocolo y transmisión de los encuentros del Rebaño.

Estos son los datos principales del partido:



Partido: Chivas vs FC Juárez

Torneo: Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Jornada: 2

Fecha: sábado 25 de julio de 2026

Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Akron

Ciudad: Zapopan, Jalisco

Cómo llegan Chivas y FC Juárez a la Jornada 2

Chivas comenzó el Apertura 2026 con una derrota por 2-0 frente al Toluca en el Estadio Akron. El equipo de Gabriel Milito no pudo sumar en su presentación y quedó obligado a mejorar su funcionamiento para evitar otro tropiezo como local.

Juárez tampoco consiguió puntos durante la primera fecha. Los Bravos viajarán a Zapopan con el objetivo de recuperarse y repetir el resultado obtenido en su visita más reciente al Guadalajara, cuando se llevaron una victoria por 2-1.

Ambos clubes llegan al encuentro instalados en la parte baja de la clasificación. Por esa razón, el Chivas vs Juárez será una oportunidad temprana para conseguir los primeros tres puntos y tomar impulso antes de que avance el calendario.