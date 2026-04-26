Este es el curioso balance de Efraín Juárez después de 52 partidos como técnico de Pumas

Una de las razones por las cuales este Clausura 2026 ha superado las expectativas deriva del gran nivel que algunos equipos han mostrado y que, en esencia, no se vislumbraban en un inicio. El ejemplo perfecto de lo anterior es Pumas, escuadra que es dirigida por Efraín Juárez.

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Después de un par de torneos en donde dejó más dudas que certezas como técnico, la realidad es que este Clausura 2026 ha sido el torneo de consolidación para Efraín Juárez, por lo que recientemente cumplió 52 juegos al mando de Pumas. Ahora bien, ¿cuál ha sido el palmarés del mexicano?

¿Cuántas victorias tiene Efraín Juárez como técnico de Pumas?

Tal y como se mencionó anteriormente, el partido ante Juárez significó el número 52 en la historia de Efraín Juárez como entrenador de Pumas. Y aunque el pasado reciente del timonel es positivo, la realidad es que los números, en general, no son realmente sorprendentes como se esperaba.

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En su palmarés como entrenador universitario, Efraín Juárez presume 22 victorias por 16 empates y 14 descalabros, lo que brinda una efectividad de poco más del 40 por ciento. Eso sí, vale decir que la mayoría de los resultados negativos se dieron en su primer año como entrenador en El Pedregal.

Ante ello, cabe señalar que la gran apuesta de Efraín no es el torneo regular, sino la Liguilla, misma a la que no ha calificado hasta el momento. Además, se espera que Pumas parta como uno de los candidatos al título considerando que será, junto a Tigres, equipos que no perderán jugadores rumbo a la Copa Mundial de la FIFA.

¿A qué equipo enfrentará Pumas en la Liguilla?

Después de haber sido líderes del certamen prácticamente en la última fecha de la temporada regular, Pumas tendrá que enfrentarse en los cuartos de final al América, institución que quedó en el octavo puesto y al que deberá enfrentar y derrotar para asegurar su pase en la semifinal del Clausura 2026.

