¡NO ES BROMA! La razón por la que el Barcelona se tendría que mudar a un estadio de apenas 6,000 aficionados

El partido de la jornada 4 entre FC Barcelona y Valencia, previsto para el 14 de septiembre de 2025, podría jugarse finalmente en el Estadio Johan Cruyff tras los retrasos en la reapertura parcial del Spotify Camp Nou. La alternativa toma fuerza porque el club aún no ha conseguido la Licencia de Primera Ocupación parcial necesaria para acoger al primer equipo en Les Corts, y el Johan Cruyff aparece como el plan B más inmediato.

¿Por qué el Barcelona elegiría al Estadio Johan Cruyff?

El estadio anexo, que habitualmente alberga al Barça Atlètic y al equipo femenino, cuenta con la ventaja logística de estar dentro del mismo complejo y poder adaptarse rápido. Su capacidad, sin embargo, es muy limitada, alrededor de 6.000 espectadores, una cifra que choca con los requisitos habituales de LaLiga para partidos de Primera División y que obliga a solicitar excepciones y medidas extraordinarias.

LaLiga ya ha inspeccionado el Johan Cruyff como alternativa y, según varias fuentes, ha mostrado “avance positivo” para autorizarlo siempre que se completen adaptaciones técnicas, entre ellas instalación de VAR, refuerzo de conexiones de fibra óptica, evacuación, seguridad y certificaciones, con las cuales se puedan garantizar la retransmisión y las condiciones mínimas de competición. Esa aprobación es, por ahora, condicionada y pendiente de verificación de todas las obras y pruebas técnicas.

Las implicaciones prácticas son notables: con solo 6.000 localidades será imposible atender la demanda histórica de socios y abonados del Barça, lo que obliga a diseñar un proceso excepcional de reparto (sorteos ante notario, prioridades para abonados, prensa y jugadores) y complica la logística de acceso y control. También existe la posibilidad, si no se cumplen plazos, de disputar el encuentro sin público o trasladarlo a un recinto alternativo como el Estadio Olímpic Lluís Companys.

¿En que afectaría al Barcelona jugar en el Estadio Johan Cruyff?

En lo deportivo, jugar en Johan Cruyff reduce la ventaja histórica del Camp Nou (ambiente, dimensiones y presión) y genera debates sobre la equidad competitiva y la experiencia del aficionado. El club insiste en que el Camp Nou sigue siendo la prioridad; no obstante, la decisión final depende de la confirmación administrativa y técnica que debe comunicar el FC Barcelona y validar LaLiga en los próximos días.

