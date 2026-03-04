TERRIBLES bajas tendrá Barcelona para partidos de Champions League y LaLiga

Momento complicado vive el equipo del Barcelona tras el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, donde además de la eliminación, el equipo perdió a dos piezas claves de su defensa: Jules Koundé y Alejandro Balde. Ambos jugadores sufrieron lesiones musculares que los mantendrán alejados varias semanas, generando preocupación en el cuerpo técnico y en la afición culé.

¿Cuál es la lesión de Jules Koundé?

El francés sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral de la pierna izquierda. Los servicios médicos del Barcelona confirmaron que su tiempo de recuperación será de entre cuatro y cinco semanas. Esto significa que Koundé se perderá partidos importantes de LaLiga y de la Champions League, en un tramo decisivo de la temporada. Su ausencia deja un vacío en la zaga, donde Hansi Flick deberá recurrir a alternativas.

¿Cuál es la lesión de Alejandro Balde?

Por su parte, el lateral izquierdo Alejandro Balde también salió lesionado en el mismo encuentro. El diagnóstico indica una dolencia en el bíceps femoral distal del muslo izquierdo, con un periodo de baja aproximado de cuatro semanas. Balde, que se había consolidado como titular indiscutible en el carril izquierdo, será una ausencia sensible para el esquema ofensivo del Barcelona, ya que su velocidad y capacidad de desborde eran claves para abrir defensas rivales. En su lugar, Joao Cancelo tendrán que asumir la responsabilidad de cubrir esa banda.

La coincidencia de ambas lesiones supone un duro golpe para el Barcelona, que ya venía lidiando con problemas físicos. La defensa, una de las zonas más cuestionadas en la temporada, pierde a dos titulares en un momento en el que el club necesita estabilidad para pelear en la Champions League y en LaLiga, y mantener opciones de ganarlas.

¿Cuáles son los partidos que se perderían Jules Koundé y Alejandro Balde por lesión?

Tomando en cuenta que serían alrededor de 4 semanas de recuperación, los dos jugadores se perderían estos encuentros: