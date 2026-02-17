Benfica 0-0 Real Madrid: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los playoffs en la UEFA Champions League 2025/26; marcador online

La UEFA Champions League 2025-2026 entra en su fase de Playoffs y uno de los enfrentamientos más esperados es el que protagonizarán Benfica y Real Madrid.

Ambos equipos llegan con cuentas pendientes. En la fase de grupos, el Benfica sorprendió al imponerse 4-2 a los merengues, resultado que obligó al conjunto español a disputar esta ronda de playoffs en lugar de avanzar directamente a octavos.

Las Águilas confían en repetir la hazaña en casa. Con el apoyo de su afición y la dirección técnica de José Mourinho, el equipo portugués buscará aprovechar su orden defensivo y la intensidad ofensiva que mostró en el último duelo ante los blancos. La localía será un factor clave, ya que Benfica sabe que necesita sacar ventaja en Lisboa para llegar con opciones al partido de vuelta en Madrid.

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa llega con sed de revancha. Liderados por Kylian Mbappé, los merengues quieren demostrar que lo ocurrido en la fase de grupos fue un tropiezo aislado. Con una plantilla repleta de figuras y experiencia en eliminatorias, el Real Madrid buscará imponer su jerarquía y encaminar la serie desde el primer encuentro. La presión es alta, pues el club más ganador de Europa no puede permitirse quedar fuera en una ronda previa

Horario y dónde se juega de Benfica vs Real Madrid de la UEFA Champions League 2025/26

14:00 horas tiempo del centro de México

Estadio da Luz

¿Dónde seguir minuto a minuto el partido?

Sigue las acciones del encuentro de ida de los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26 entre Benfica vs Real Madrid a través de aztecadeportes.com

