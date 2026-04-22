Fin de una era en Chicago: Billy Donovan deja al club tras seis temporadas

Se mueve el tablero en la NBA. Billy Donovan ha dejado de ser el entrenador de los Chicago Bulls después de seis temporadas al frente del equipo, marcando el cierre de una etapa que ahora da paso a una reestructuración total en la franquicia.

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La decisión fue anunciada por el propio club mediante un comunicado, en el que el entrenador explicó que, tras diversas conversaciones con la directiva, consideró que su salida era lo mejor para el futuro de la organización.

"Después de una serie de conversaciones reflexivas y exhaustivas con la propiedad, he decidido dejar mi cargo. Creo que es lo mejor para los Bulls", expresó Donovan.

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Una salida en medio de cambios profundos

La salida de Donovan no llega sola. Hace apenas dos semanas, la franquicia ya había tomado decisiones importantes al despedir al vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto, Arturas Karnisovas, y al gerente general, Marc Eversley.

En ese contexto, el cambio de entrenador parece formar parte de una transformación más amplia dentro de los Bulls.

Aunque la organización dejó claro que su intención era mantener a Donovan, ambas partes coincidieron en que el nuevo responsable de operaciones deportivas debía tener libertad para construir su propio proyecto, incluyendo la elección de su cuerpo técnico.

El cierre de la temporada también influyó en el panorama. Chicago terminó en la posición 12 de la Conferencia Este, con un récord de 31 victorias y 51 derrotas, quedando fuera incluso de los puestos de 'play-in', un resultado que evidenció la necesidad de ajustes en el equipo.

Agradecimiento y un legado en construcción

En su despedida, Donovan no dejó pasar la oportunidad de agradecer a todos los que formaron parte de su proceso en Chicago. Destacó especialmente a sus jugadores, su cuerpo técnico y, sobre todo, a la afición, a la que reconoció por su energía y apoyo constante.

"Mi gratitud hacia esta comunidad y esta organización es permanente", señaló el entrenador, quien vivió seis años intensos en una de las franquicias más emblemáticas de la NBA.

Ahora, los Bulls se enfrentan a un nuevo comienzo. La llegada de un nuevo liderazgo en la parte deportiva abre la puerta a cambios importantes en la plantilla y en la dirección del equipo.

Para Chicago, el objetivo es claro: reconstruir y volver a ser protagonista en una liga cada vez más competitiva. La salida de Donovan marca el primer paso de una nueva etapa que buscará devolver a los Bulls al lugar que su historia exige.

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