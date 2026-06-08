¡BOMBA EN MADRID! Florentino Pérez seguirá al mando del Real Madrid hasta 2030

Florentino Pérez es sinónimo del Real Madrid. Tanto que el empresario ganó las elecciones de la presidencia del club blanco sobre Enrique Riquelme y seguirá al mando hasta 2030. El mandamás de los merengues de manera interrumpida desde 2009 dijo que su objetivo es seguir ganando títulos.

“Hemos ganado las elecciones y vamos a seguir trabajando para continuar ganando títulos”, dijo Florentino Pérez. “Hemos ganado en todas las mesas electorales y hemos obtenido el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones al Real Madrid”.

Discurso íntegro de Florentino Pérez tras ser reelegido presidente. pic.twitter.com/ucBkVUPS5L — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 8, 2026

Su palmarés como dirigente del Real Madrid incluye 37 títulos de futbol, de los cuales son siete de la Liga Española y otros siete de Champions League, sumados a otros 25 del equipo de baloncesto. Ahora, prometió presentar una oferta de 150 millones a un equipo europeo de alto nivel por un futbolista que decidió mantener en secreto.

Con su reelección, se confirmarán los últimos fichajes revelados por el Real Madrid. Ibrahima Konaté del Liverpool inglés y Denzel Dumfries del Inter de Milán italiano se unirán al cuadro blanco después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Además. se confirma la llegada de José Mourinho como director técnico para reemplazar a Álvaro Arbeloa.

Además, habrá que evaluar una de las propuestas clave de su reelección: el vender el cinco por ciento del equipo a un inversor para poder repartir el dinero entre los socios. Por ahora, solo será una consulta entre los miembros, pero parece que se realizará más temprano que tarde.

Crédito: Getty

TE PUEDE INTERESAR:



Adiós al plan de Riquelme con el Madrid

El joven Riquelme, de 37 años en contraposición con los 79 de Pérez, tenía un plan claro en caso de haber acabado como presidente del Real Madrid. El presidente ejecutivo de Cox Energy buscaba que Raúl González, Fernando Hierro, Iker Casillas se unieran a su proyecto. Además, se aventuró a asegurar que Erling Haaland y Rodri serían parte del club si él quedaba como presidente. Asimismo, su búsqueda de entrenador apuntaba al alemán Jurgen Klopp.