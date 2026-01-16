BOMBAZO: la cifra que debería asustar a todos los aficionados del América y hasta a Jardine

El Clausura 2026 inició con muchas más dudas que certezas para el América . El problema no solo radica en la falta de victorias en las primeras dos jornadas, sino también en un dato que expone la floja actualidad del equipo de André Jardine. En lo que va del torneo, el equipo azulcrema apenas registró tres remates directos a la portería contraria.

Las Águilas no lograron imponer condiciones ofensivas ante los Xolos de Tijuana (empate 0-0 en el Estadio Caliente) ni tampoco frente a Atlético de San Luis (derrota 2-0 en el Ciudad de los Deportes), y se retiraron a los vestidores sin marcar. Esto preocupa especialmente a Jardine, quien siempre tuvo equipos dominantes desde su llegada a Coapa.

El bajo promedio de remates del América en el Clausura 2026

Promediar apenas 1.5 remates al arco por partido es un golpe duro para un plantel que, en teoría, fue confeccionado para competir por el título. Ante la ausencia importante por lesión de Henry Martin , el rendimiento ofensivo quedó muy lejos de lo esperado y los aficionados comenzaron a impacientarse.

Según la base de datos del portal 365 Scores, las Águilas dispararon nueve veces... ¡pero solamente una se dirigió a la portería rival! Ante los Xolos, la situación no fue mejor: un único intento de tres fue entre los postes. Cabe destacar que en el último Apertura 2025, el América fue el quinto equipo de la Liga BBVA MX con más goles a favor (35).

"Es complicado hacer una evaluación del partido porque estuvimos muy por debajo de lo que queríamos", declaró Jardine tras la derrota ante Atlético de San Luis. "Sería injusto sacar conclusiones con un partido en estas circunstancias", aseguró.

Los próximos partidos del Club América en el Clausura 2026

América intentará romper la mala racha ante Pachuca este domingo 18 de enero a las 19:05 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Hidalgo. En caso de no lograrlo, llegarán sumamente necesitados a la Jornada 4, en donde enfrentarán a Necaxa.