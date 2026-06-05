BOMBAZO: Matías Almeyda encuentra en Brasil al primer refuerzo de Rayados de Monterrey

Matías Almeyda ya prepara lo que será el Apertura 2026, pues recientemente los jugadores reportaron en el club para realizar pruebas médicas e iniciar con la pretemporada. Pero lo que tiene en mente el “Pelado” es fichar a un defensa central que se encuentra en Brasil y que sería el primer refuerzo de Rayados de Monterrey.

El argentino, quien sumó a 2 refuerzos que no esperaba, ya se contactó con Matheus Dória, un viejo conocido de la Liga BBVA MX al jugar para Santos Laguna y Atlas. De acuerdo con el periodista Juan Manuel Figueroa, ya hubo un acercamiento, aunque por el momento la directiva del equipo regio todavía no realiza una oferta formal.

Matheus Dória es el jugador que Almeyda quiere para Rayados.|@doria21

La trayectoria de Matheus Dória, el defensa que quiere Matías Almeyda

Dória inició su carrera con el Botafogo, pero a la edad de 20 años dio el salto grande al futbol de Europa para jugar con el Marsella. No obstante, durante su estadía en Francia, fue cedido en 2 ocasiones para el Granada de España y Malatyaspor de Turquía.

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El brasileño arribó por primera vez al futbol mexicano en verano de 2018 para jugar con Santos Laguna, equipo en el que permaneció 6 años. Posteriormente, fue contratado por Atlas en julio de 2024. Con los Zorros, marcó 3 goles en 49 partidos disputados, 46 de ellos como titular, de acuerdo con BeSoccer.

El zaguero fue fichado a principios de este 2026 por el Sao Paulo, club que le ofreció un contrato de 2 años. Sin embargo, el ex de Atlas le pidió a la directiva del equipo brasileño rescindir el contrato, debido a motivos personales, por lo que llegaría gratis a Rayados de Monterrey, en caso de que se llegue a concretar el fichaje.

Los primeros fichajes de Matías Almeyda

Almeyda apenas fue presentado en Rayados y ya tiene 2 refuerzos, los cuales regresarán al club. Esteban Andrada permaneció a préstamo un año con el Real Zaragoza en la Segunda División de España. Mientras que César Garza hará lo propio tras jugar en Escocia y un semestre en Pumas.