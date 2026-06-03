Matías Almeyda llega con todo y los jugadores se sometieron a estas pruebas en Rayados de Monterrey
El “Pelado” está más que listo para la pretemporada del club regio, por lo que sus jugadores ya reportaron para ponerse a punto
El Apertura 2026 será una nueva oportunidad para que Rayados regrese a ser uno de los equipos competitivos de la Liga BBVA MX, pues se renovó la directiva y el cuerpo técnico liderado por Matías Almeyda, quien suma dos refuerzos que no esperaba. Ahora, sus jugadores se sometieron a unas pruebas para ponerse a punto.
El lunes 1 de junio fue presentado oficialmente Almeyda como entrenador de Monterrey y ya tomó un par de decisiones importantes. Dos días después, los jugadores reportaron en el club para realizar pruebas médicas para analizar el estado físico, previo al arranque de la pretemporada del club.
El club compartió en sus redes sociales fotografías en las que se puede apreciar a los jugadores realizando las pruebas médicas, con el objetivo de que todos los que están considerados por el “Pelado” estén de la mejor manera para afrontar los entrenamientos y estar a punto de cara al arranque del Apertura 2026.
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La nueva era de Rayados de Monterrey
El conjunto regio fracasó en el Clausura 2026 al no clasificar a la Liguilla, lo que movió las aguas internas del club. Ello propició la salida de Antonio Noriega como presidente del equipo, así como de Nicolás Sánchez como entrenador interino.
Por el momento no hay un fichaje oficial en la era Almeyda, aunque sí la reincorporación de 2 futbolistas que pertenecen al club, tales como Esteban Andrada, que fue prestado un año al Real Zaragoza, y a César Garza, quien jugó un torneo largo en Escocia y un semestre para Pumas.
En cuanto a bajas, Monterrey sufrió la de Sergio Canales y la de Anthony Martial. Este último fue separado del plantel por indisciplina, pese a que al club le costó varios millones hacerse de sus servicios.