BOMBAZO: Matías Almeyda quiere a toda costa a un seleccionado mexicano para Rayados de Monterrey
El “Pelado” ya inició la pretemporada con el conjunto regio y ya analiza las bajas y altas, entre ellas la de un viejo conocido
Matías Almeyda no pierde tiempo y ya inició con la pretemporada en Rayados de Monterrey, a fin de poner a punto a los futbolistas e implementar su método de trabajo al plantel, al cual se sumarán 2 refuerzos de imprevisto. Pero el fruto del deseo del “Pelado” es un seleccionado mexicano que ya tuvo en Chivas y durante su paso por el viejo continente.
De acuerdo con información de 365Scores México, la directiva del conjunto regio iría por Orbelín Pineda tras concluir su participación con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, a petición de Almeyda, quien es oriundo de Argentina, pero tiene otra nacionalidad que muy pocos conocen.
El precio que tiene que pagar Rayados por Orbelín Pineda
El posible fichaje de Orbelín Pineda por Rayados de Monterrey se vislumbra complicado, ya que al guerrerense todavía le queda un año de contrato en el AEK Atenas de Grecia. No obstante, su club ya le tasó un precio, sabiendo que es el fruto del deseo de varios equipos de México, Estados Unidos y de Arabia Saudita.
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Si Monterrey quiere al seleccionado mexicano, deberá desembolsar aproximadamente 9.3 millones de dólares, valor que se estipuló para los clubes de la Liga BBVA MX y de la MLS. Pese a que es un precio alto, el conjunto regio tiene antecedentes de repatriar futbolistas cuando están en su punto más alto en Europa.
El posible reencuentro de Matías Almeyda y un viejo conocido
El argentino podría reencontrarse con Pineda en Rayados, jugador que es de su agrado al ya dirigirlo en 2 clubes diferentes. Ambos coincidieron por primera vez en Chivas, club en el que marcaron una época al ganar varios títulos.
Posteriormente, Matías se marchó al igual que Orbelín, pero el destino nuevamente los unió en Grecia, donde les tocó nuevamente levantar un título. Ahora, podrían coincidir en Rayados.