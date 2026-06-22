El box en UK; los rounds eran ilimitados, los boxeadores podían durar horas en el ring y más curiosidades

El box está convertido en uno de los deportes más populares de la actualidad gracias a las grandes estrellas que existen a nivel mundial, destacando lo que ocurre en el terreno nacional con elementos como David Benavidez y el Canelo Álvarez, por citar algunos ejemplos.

canelo

Y pese a que en la actualidad el box goza de reglas y normas claras y específicas, la realidad es que, hace muchos años, la situación no era así. De hecho, fue en el Reino Unido en donde libros de historia señalan que los rounds eran ilimitados, lo cual hacía que los boxeadores pelearan durante horas.

¿Cómo era el box en los años 1800’s?

De 1743 y hasta 1838, las reglas establecidas por el London Prize Ring permitían que los boxeadores subieran al ring a una hora específica, pero bajaran de él mucho tiempo después. Y es que, durante estos años, los combates de box podían extenderse a decenas de episodios sin contar con un límite establecido.

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HISTORIA DEL BOXEO



Con el transcurrir de los años y en busca de protección para los pugilistas, la Asociación Británica (British Pugilists’ Protective Association) en el año 1838 estableció un nuevo conjunto de reglas para el Boxeo. pic.twitter.com/rsJbuCfcNI — FEVEBOX (@fevebox) May 3, 2020

En aquellos tiempos, los combates terminaban únicamente por nocaut, intervención de las autoridades o, bien, abandono de los boxeadores. Esto sugiere una etapa por demás salvaje que generaba un cansancio físico abrumador en los atletas, lo cual ayudó a sentar las bases del box actual.

Además, en aquella época no existían los guantes, por lo que los rostros de los peleadores quedaban marcados por semanas. Aunado a ello, las fracturas en los nudillos, así como la sangre, eran el pan de cada día en los boxeadores, quienes a diferencia de la actualidad tenían 30 segundos de recuperación antes de volver al centro del cuadrilátero.

¿Cuándo cambiaron las reglas del boxeo?

El box tuvo un antes y un después en el año 1867 gracias a la llegada de las Reglas del Marqués de Queensberry, mismas que incluían la implementación obligatoria de los guantes, un conteo de protección de diez segundos y rounds de tres minutos tal y como se conoce en la actualidad.