Noche UFC 2026: Brandon Moreno y Alexa Grasso encabezan función del Grito de Independencia; ¿cuándo y dónde ver?

Comienza la cuenta regresiva para la que será, sin duda, una de las funciones más esperadas por los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas, al menos, de este lado del mundo. La Noche UFC 2026 está prácticamente a nada de llegar, motivo por el cual aquí conocerás todos los detalles al respecto.

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Noche UFC 2026 será distinta a las demás dado que aquí se celebrará el Grito de Independencia, por lo que dos peleadores mexicanos, Alexa Grasso y Brandon Moreno, serán los protagonistas de una velada que promete emoción al por mayor. ¿Qué debes saber al respecto?

¿Cuál es la cartelera para la Noche UFC 2026?

En conmemoración a la fecha más importante al interior del país, la UFC presentará la cartelera por el Grito de Independencia en donde dos atletas mexicanos se presentarán en el octágono, esto con la intención clara de obtener la victoria y darle a la afición una alegría en este día.

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OH MY GOD WHAT A FINISH FROM ALEXA GRASSO!!!



SHE PUT MAYCEE BARBER OUT COLD 🥶 #UFCSeattle pic.twitter.com/QJ3kTGq0a8 — Championship Rounds (@ChampRDS) March 29, 2026

Brandon Moreno se medirá en un mano a mano frente a Joseph Morales en una contienda dentro del peso mosca, mientras que Alexa Grasso cerrará la noche frente a Manon Fiorot en una pelea dentro del peso mosca femenil. Esta es la cartelera estelar de la Noche UFC 2026.

Regina Tarín vs JJ aldrich | Peso Mosca Femenil.

Kevin Gastelum vs Yousri Belgaroui | Peso Mediano.

Edgar Chairez vs Tim Elliott | Peso Mosca

Waldo Cortés Acosta vs Curtis Blaydes | Peso Completo.

Brandon Moreno vs Joseph Morales | Peso Mosca.

Alexa Grasso vs Manon Fiorot | Peso Mosca Femenil.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será la Noche UFC 2026?

Ten en cuenta que la Noche UFC 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 12 de septiembre en Glendale, Arizona, Estados Unidos. El evento preliminar comenzará a las 12 del día, mientras que la cartelera estelar iniciará a las 14:00 horas tiempo del centro de México. Para disfrutarlo, únicamente tienes que sintonizar las pantallas de Paramount+.