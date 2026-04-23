Brian Rodríguez tuvo un gesto que casi nadie vio y que conmovió a todos los presentes del Club América

Brian Rodríguez está viviendo días complejos en el América. Durante semanas se especuló con su salida de Coapa, principalmente, tras quedar fuera de la Concacaf Champions Cup en Cuartos de Final. Sin embargo, el delantero levantó su nivel en los últimos partidos y cada vez genera más dudas en cuanto a una posible transferencia en el mercado de verano. Ahora, un gesto con una aficionada azulcrema emocionó a todos.

El delantero uruguayo de las Águilas se detuvo un momento para atender a los aficionados azulcremas que se encontraban en las inmediaciones de camino a Ciudad de México, luego del juego contra Club León por la Jornada 16. Allí una niña le brindó su camiseta para que sea firmada, pero fue la siguiente petición la cual tomó por sorpresa a Brian Rodríguez y a todos los presentes.

Brian Rodríguez|Crédito: Club América

La aficionada le pidió al ‘Rayito’ si podía abrazarlo y el jugador accedió sin ningún problema. Las imágenes recorrieron las redes sociales generando múltiples emociones entre los usuarios. Posteriormente, la niña rompió en llanto al haber cumplido su sueño de conocer a Brian Rodríguez en persona. Este gran gesto por parte del delantero fue bien recibido por la afición azulcrema, quienes comienzan a pedir por su continuidad en el equipo.

Brian Rodríguez abrazando a la niña aficionada del América y después se pone a llorar, este tipo de detalles te hacen ser aún más grande👏🏻



Este es el Rayito que queremos ver siempre💛 pic.twitter.com/QEu3AiRcqR — Roberto Haz (@tudimebeto) April 23, 2026

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Brian Rodríguez regresó a su mejor nivel

Tras ser criticado por rendimientos irregulares, un ajuste táctico realizado por André Jardine benefició al cien por cien al uruguayo de 25 años. En estos momentos, el América dejó de jugar con un delantero centro fijo y Brian Rodríguez empezó a ejercer el trabajo de un ‘falso 9’. Esta modificación generó una mayor movilidad en la ofensiva y benefició al ‘Rayito’, quien ha mostrado su mejor versión aportando goles importantes en los últimos partidos.

En estos momentos, Brian Rodríguez es el máximo goleador del América en el Clausura 2026 con seis anotaciones. Además, ha sido el futbolista más influyente del equipo hasta la fecha con ocho contribuciones directas de gol. El combinado azulcrema llega en un gran momento a la Liguilla y se coloca como uno de los candidatos al título de la Liga BBVA MX, en gran parte, al nivel demostrado por el extremo charrúa.